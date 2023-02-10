'Він був неготовий': експерт пояснив, чому Путін кілька місяців ховався в бункері

Диктатор РФ був неготовий вийти на публіку упродовж кількох місяців, тому що в Україні все пішло не за його планом.

Експерт пояснив, чому Путін кілька місяців ховався в бункері/ УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін виявився неготовим до повномасштабної війни з Україною, яку сам розпочав.

Глава Кремля і справді сприймав початок війни як так звану "спецоперацію", тому що перед цим його оточення запевнило його, що окупантам вдасться захопити Україну дуже швидко і практично голіруч. Тому Путін, по суті, сам себе обманув. Таку думку висловив експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім в інтерв'ю Radio NV.

"Тому для Володимира Путіна не було акту, в якому він вирішив отак от почати повномасштабну війну, бо він не очікував, що це буде війна. І тому немає такого особистісного прояву, щоб кинутись в бійку. Він робив спецоперацію. Просто все пішло не за планом, все пішло не так, як він сподівався. Все вилилося в повномасштабну війну, до якої він виявився неготовим", – зазначає Валентин Кім.

Саме тому, за словами експерта, Путін після початку вторгнення кілька місяців не з’являвся на публіці – весь цей час він ховався у бункері.

Хто такий Валентин Кім Валентин Кім – український психолог, експерт із питань невербальної комунікації та емоційного відновлення. Проводить тренінги, семінари, лекції, виступає з аналізом публічних виступів відомих політиків із погляду психології. Займається психологічною практикою вже 20 років.

Кім нагадав, що глава Кремля почав з’являтися на публіці лише влітку, а до цього його достатньо довго не було видно.

"Був навесні такий період, коли Путіна ніхто не бачив. Він в бункері ховався. Вже влітку він почав кудись їздити, приймати участь в нарадах, міжнародних зустрічах — з Тегераном або ще з кимось. А до цього він достатньо довго ховався", – каже експерт з невербальних комунікацій.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупанти змінили свою тактику на полі бою. Якщо раніше вони робили ставку на військову техніку і постійні обстріли позицій українських військових, то зараз вони роблять ставку на живу силу. Про це розповів ексрадник глави МВС і голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що РФ найближчим часом активізує свої спроби захопити весь Донбас. Саме на цьому напрямку буде сконцентрована основна частина сил загарбників. Через нову тактику окупантів з’явився новий термін "м'ясні атаки". Кремль буде тілами своїх солдатів закидати українську землю.

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