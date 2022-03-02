Окупанти залучили понад 80% своєї бойової потужності для війни з Україною - Пентагон

Війська Росії / Reuters

Росія вже ввела на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який був зосереджений раніше вздовж українського кордону. Окупанти готуються до наступу на Київ та оточення Харкова.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону.

"Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) залучили більше 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, так що більше 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні", - зазначив військовий представник США.

"Основний наступ на Київ в основному залишається там, де він був вчора, отже, жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі", - зазначив представник Пентагону.

Водночас, за його словами, окупанти намагаються оточити Харків і можуть застосувати з цією метою термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси.

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Правда, підтвердити наявність самого термобаричного зброї на них поки США не можуть.

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Нагадаэмо, російські окупаційні війська завдали удару по телевежі в Києві, вони вдарили по ретранслятору. Канали тимчасово не працюватимуть, але вже скоро їх включать, як запрацюють резервні потужності. Зараз слід стежити за радіостанціями. Відомо, що було дві вогневі атаки. Вишка знаходиться на Сирці, Шевченківському районі столиці біля метро Дорогожичі.

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