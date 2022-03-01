Умова Києва - повне виведення військ РФ з України: Арестович зробив заяву

Олексій Арестович / Скріншот

Україна не піде на територіальний розділ держави. У Києва є три умови - припинення війни, зупинка вогню і виведення російських військ. За жодних варіантів не розглядається можливість перебування на території української держави військових підрозділів агресора. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 у вівторок, 1 березня, він сказав про те, що у Києва є три умови щодо завершення російсько-українського військового конфлікту.

"Наші умови прості... загальний тренд такий: припинення війни, припинення вогню і виведення військ", - зазначив Арестович.

Також він додав, що Київ ніколи не піде на визнання "якогось територіального поділу України, який вони пропонують, і, неможливо, щоб російські війська залишалися на нашій території".

"Це не обговорюється за жодних умов", - сказав чиновник.

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Також він підкреслив, що зустрічі представників Києва та Москви українська сторона вважає не перемовинами, а консультаціями.

Нагадаємо, 28 лютого відбулися перші перемовини України та Росії. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій до своїх столиць.

Має відбутися другий раунд перемовин.

Представник Росії Мединський сказав, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".

Наступні перемовини повинні відбутися на польсько-білоруському кордоні найближчими днями.

Подоляк підкреслив, що перемовини були важкими, але Росія вже не висувала ультиматумів.