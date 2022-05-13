Окупанти до чогось готуються: з Севастополя вийшли всі підводні човни Чорноморського флоту

Чорне море / pixabay, Міноборони РФ

Увечері, 13 травня, в море вийшли всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Крим. Реалія.

Зараз в Південній бухті Севастополя можна спостерігати порожні причали там, де зазвичай стоять підводні човни.

Всього у складі Чорноморського флоту РФ шість багатоцільових дизель-електричних підводних човнів проекту Варшав'янка це:

Б-261 Новоросійськ,

Б-237 Ростов-на-Дону ,

Б-262 Старий Оскол,

Б-265 Краснодар,

Великий Новгород:

Б-271 Колпіно.

Дальність ходу в підводному положенні досягає 400 миль на трьох вузлах, в режимі РДП на швидкості 7 вузлів - 7500 миль.

Їх автономність становить 45 днів, а екіпаж складається з 52 осіб, серед яких 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни такого типу оснащені чотирма крилатими ракетами типу Калібр в різних модифікаціях.

читайте такожЗСУ підбили біля зміїного новітнє судно флоту РФ Всеволод Бобров

Дивіться онлайн новини Одеса

Ситуація з фрегатом Адмірал Макаров Росії

Народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко 6 травня написав, що поблизу Одеси загорівся російський фрегат Адмірал Макаров. Причина пожежі, як повідомляв парламентарій - удар української армії по кораблю ракетами Нептун.

Одеське видання Думська також повідомило, що в Чорноморській акваторії горить російський військовий корабель Адмірал Макаров. На допомогу фрегату вийшли рятувальні судна з тимчасово захопленого Криму. Журналісти стверджують, що пожежа виникла на борту російського фрегата проекту 11356р типу "Буревісник", який знаходиться неподалік від острова Зміїний.

Турецький канал TRT Haber опублікував можливе відео краху фрегата Адмірал Макаров. Відеозйомка велася з безпілотника. Якість відео низька, тому не можна точно стверджувати, що це корабель Адмірал Макаров.

Україна поки офіційно не підтверджує інформацію про катастрофу корабля Адмірал Макаров в результаті удару ракетами Нептун.

США відомості про ракетний удар по фрегату Адмірал Макаров також не підтверджує і не спростовує.

Читайте також: