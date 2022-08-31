Окупантам світить "снарядний голод": у РФ закінчуються гармати та бронетехніка - The Insider

Знищена бронетехніка РФ / Фото УНІАН

Через високу інтенсивність бойових дій в Україні до кінця 2022 року армія РФ буде відчувати брак основних боєприпасів і бронетехніки.

Як пише The Insider, керованих ракет в РФ вже дуже мало, снаряди для артилерії і бронетехніка вичерпаються до кінця року, а стан військової авіації не дозволяє вести повномасштабну повітряну кампанію.

Кремль не зможе швидко поповнити втрати в озброєнні

Зазначається, що через санкції Росія не може продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь і поповнювати запаси, які швидко підходять до кінця.

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Журналісти підрахували, що за півроку агресії проти України Росія повинна була витратити не менше 7 млн снарядів, без урахування втрат прифронтових складів в результаті українських ударів.

"При збереженні інтенсивності війни на нинішньому рівні, Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і в цілях економії змушена буде скорочувати використання артилерії", - йдеться в тексті.

Уточнюється, що російські виробники артилерії і боєприпасів неминуче зіткнуться в осяжній перспективі не стільки зі стагнацією, скільки зі скороченням виробництва.

У РФ закінчується артилерія і ракети

Крім того, звертається увага на проблему зносу стволів у окупантів. При цьому, якщо реактивні системи залпового вогню при належному обслуговуванні мають тривалий ресурс експлуатації, то у нарізних артилерійських гармать, як і у танкових гармат, стволи зношуються набагато швидше.

Таким чином, очікуваний снарядний голод повинен збігтися з наростаючим дефіцитом артилерійських гармат самих по собі.

Також в РФ наростає дефіцит далекобійних ракет. Однак Росія маскує зростаючий дефіцит таких ракет обстрілами українських міст з далекобійної реактивної артилерії і використанням комплексів ППО/ПРО С-300/С-400 для ударів по наземних цілях.

Проблеми РФ з бронетехнікою і авіацією

Не виключається і майбутній дефіцит бронетехніки. Пояснюється, що левова її частка при збереженні високої інтенсивності бойових дій до кінця 2022 року повинна буде піти на ремонт, за умови, що не буде знищена.

При цьому Росія все ще здатна тримати біля кордонів України близько 400 бойових літаків різних типів і приблизно 360 вертольотів, хоча далеко не всі з них є ударними.

"Тим не менш, вести повномасштабну повітряну кампанію Росія виявилася не здатна з самого початку війни, а зараз її можливості для такої кампанії лише скоротилися", - додали автори матеріалу.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що у ЗСУ на даний момент ще недостатньо озброєння для того, щоб отримати оперативну перевагу над російськими окупантами.

Для того, щоб забезпечити Україні перевагу на оперативному просторі, потрібні ракети моделі ATACMS. На думку Жданова, їх потрібно не п'ять-десять штук, а 50-100. І цієї кількості ЗСУ вистачити наносити масовані удари.

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