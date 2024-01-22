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Боррель відповів на впевненість Трампа закінчити війну в Україні за "24 години"

Яна Ставська
22 січня 2024, 22:35
Дональд Трамп продовжує відстоювати умови Росії у можливих "мирних переговорах" Києва та Москви.
Боррель, ВСУ
Боррель прокоментував "сценарій" Трампа щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепп Боррель сумнівається у здатності Дональда Трампа закінчити війну в Україні за "24 години", у разі якого того оберуть наступним президентом США.

На прес-конференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ Боррель, зокрема, порівняв наміри Трампа з "дивом", цитує слова топ-дипломата ЄС "Європейська правда".

За його словами, наразі ніхто не спромігся запропонувати "магічної формули, аби розв’язати війну в Україні за 24 години".

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"Але я чув, що президент Зеленський запропонував Трампу приїхати до Києва й швидко знайти рішення. Тому що люди, які більш за все хочуть миру й прагнуть завершення війни - це, звісно, українці", - наголосив він.

Боррель додав, що "звісно, був би радий, якби Трамп міг запропонувати Україні "магічну форуму" для завершення війни за 24 години".

Що сказав Трамп

Напередодні потенційний кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він, мовляв, зупинить війну агресора Росії проти України ще до того, як відбудеться його інавгурація.

"Ще до того, як я зайду до Овального кабінету, і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією і Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості", - стверджує Трамп.

До цього Трамп пропонував "особисто домовитися" про "здачу" Україною територій країні-окупанту Російської Федерації.

Відомо, що Трамп знову може бути єдиним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року. Опитування показують, що він має значну перевагу на праймеріз Республіканської партії у вівторок у штаті Нью-Гемпшир.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Жозеп Боррель війна Росії та України
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