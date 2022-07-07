"Одні моралісти та ідіоти": російську телеведучу зганьбили в Туреччині

Ведуча з Красноярська в Туреччині / pixabay, скріншот

Російська ведуча Юлія Сорокіна обізвала жителів Туреччини ідіотами. Як повідомляють ЗМІ, ведуча з Красноярська з каналу "Єнісей" захотіла пошопитися в Туреччині, але магазинах Zara і H&M у неї не прийняли банківську картку "Мир".

"Уже в другому магазині Zara в Анталії нам сказали, що не обслуговують за картками "Мир". Ніяких банків. Принциповий. До цього те ж саме нам заявили в мережі магазинів H&M. Ось такі ж моралісти. Більш того, ідіоти", - стала обурюватися Сорокіна.

Зазначимо, що платіжні картки "Мир" визнають тільки в Абхазії, В'єтнамі, Вірменії, Узбекистані, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Таджикистані та Південній Осетії. В інших країнах світу ці карти не визнають.

Крім того, росіянка обурювалася, що одні й ті ж речі в Анталії коштують у кілька разів дешевше, ніж у рідному місті.

"Зубна щітка OralB, найновіша модель, у нас таку ще не продають, тут 470 рублів, а у нас попередня модель - 1100 рублів. Різниця в 2,5 рази! Зубна паста Rocks тут - 175, у нас - 390. Різниця більш ніж в два рази! Новітня модель Gillette з вісьмома касетами тут - близько 2000 рублів, у нас - 7100! Це ще зі знижкою 32% різниця в 4 рази! Поло Lacoste - 6500 рублів, у нас точно таке ж - 13 700 рублів", - писала Сорокіна.

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