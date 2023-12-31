Полузають ракети Росії: експерт розповів, як F-16 змінять ситуацію у війні

Бойовий літак F-16 може збивати практично будь-які російські ракети, крім балістичних. Щоб їх знищувати, винищувач повинен знаходитися у повітрі в зоні проходження ракети. Про це заявив колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що F-16 здатний збивати велику кількість російських ракет, серед яких Іскандер-К, Калібри, Х-101, Х-555, Онікс та інші засоби ураження.
"Літак F-16 може збивати все, крім балістики. У винищувача немає ракет проти балістики, оскільки він не призначений для її перехоплення. Але крім балістичних ракет бойова машина здатна збивати все, що завгодно – Іскандер-К, Калібри, Х-101, Х-555, Онікси та інші ракети. Щоб їх збивати, літак повинен перебувати в режимі чергування в повітрі – у зоні, де передбачається проходження ракети", - зазначив Криволап.відео дня
За його словами, в теорії західний винищувач і ракети Х-59.
"Винищувач F-16 здатний протидіяти і ракетам Х-59, які злітають не так високо. У такій ситуації він повинен просто ударом ракети їх збивати. Але на практиці F-16 навряд чи буде баражувати або патрулювати зону, де може з'явитися ракета Х-59. Про сирійське небо тут говорити не варто, бо війна в Україні докорінно відрізняється від тих подій присутністю ППО, РЕБ та інших засобів. Ніхто не полетить на борту з ракетами Х-59, якщо на відстані 200-400 кілометрів чергуватиме F-16, тому що ймовірність зіткнення літаків або пуску ракет досить висока. Вже на відстані 150 кілометрів обидва літаки – як наш, так і ворожий – можуть бути уражені. Також все буде залежати і від того, які на нашому літаку будуть стояти радари, і яку модифікацію винищувача нам передадуть", - підкреслив Костянтин Криволап.
Передача Україні винищувачів F-16
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив, що для постачання F-16 до України поки що не готова інфраструктура. Винищувачі знадобляться для бойових дій, тому потрібні ще й фахівці для проведення певної роботи.
У Newsweek написали про те, що винищувачі F-16 вже нібито в Україні. У Повітряних силах спростували цю заяву.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, як ЗСУ за допомогою F-16 розгромлять окупантів. На думку військового експерта, винищувачі і далекобійні озброєння в разі їх постачань забезпечать розгром російського угруповання на території України.
Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
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