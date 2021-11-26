Новий штам COVID-19 з ПАР: чим він небезпечний і чому гірше "Дельти"

Індійський штам / Reuters

Новий штам коронавірусу з Південної Африки загрожує черговим витком пандемії в світі. Країни вже почали закривати кордони, а Всесвітня організація охорони здоров'я збирається на екстрене засідання. Вчені припускають, що новий штам потенційно небезпечніше "Дельта" - штаму і легко поширюється стрімко, повідомляє "РБК-Україна".

Де і коли знайшли новий варіант COVID-19

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг пар у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксований у 4 осіб в Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки в Гонконг, де і був встановлений діагноз.

За оцінками епідеміологічного центру ПАР, близько 90% нових випадків захворювання в регіоні Гаутенг викликані новим штамом. Але також вірус міг вже поширитися і в восьми інших провінціях країни.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

На даний момент варіант коронавірусу позначений як B. 1.1.529, але ймовірно, що надалі ВООЗ присвоїть мутації Грецьку назву Nu.

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Штам з ПАР мутує сильніше "Дельти"

За три доби досліджень в новому варіанті SARS-CoV-2 виявлено в 2 рази більше мутацій, ніж в "Дельті".

У центрі реагування на епідемії ПАР повідомляють, що даний штам сильно еволюціонував. У ньому було виявлено найбільшу кількість мутацій і понад 30 з них-в шиповому білку, який відкриває "двері" клітин людини для проникнення вірусу.

Уп'ятеро більше мутацій виявлено в рецепторно-зв'язуючої частини вірусу, яка забезпечує перший контакт з клітинами тіла. Для масштабного зараження "Дельті" вистачило 2 подібних мутацій.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що МОЗ прогнозує пік коронавірусу в Україні в найближчі 2-3 тижні. Далі до середини грудня повинен послідувати спад.

До того секретар РНБО Олексій Данилов розповівши, що українські вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії.

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