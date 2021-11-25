Виявлено новий небезпечний штам COVID-19: ВООЗ скликає надзвичайну раду

Коронавірус у світі / Фото Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я скликає на п'ятницю, 26 листопада екстрену нараду для обговорення нового штаму коронавірусу - він був виявлений в Південній Африці і Ботсвані.

Як пише Financial Times, на порядок денний зустрічі буде винесено питання про т. зв варіанті B. 1.1.529 Sars-Cov-2.

За словами директора центру реагування на епідемії та інновацій в Південній Африці Туліо де Олівейра, в організації стурбовані ситуацією, що склалася.

Оцінюється, що близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканській провінції Гаутенг з центром в Йоганнесбурзі, були викликані саме новим варіантом штаму.

Як зазначає директор, новий варіант штаму коронавірусу характеризується високою проникністю в організм людини. У той же час, спеціальна група ВООЗ обговорить, чи варто вважати новий варіант "викликає заклопотаність" або "представляє інтерес для вчених".

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"Ранній аналіз показує, що цей варіант має велику кількість мутацій, які вимагають подальших досліджень", - заявили в ВООЗ, зазначивши, що дослідження варіанту будуть проведені.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що МОЗ прогнозує пік коронавірусу в Україні в найближчі 2-3 тижні. Далі до середини грудня повинен послідувати спад.

До того секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії.