"Нікчемний прогрес" і тиск на Україну: у Путіна вибухнули умовою для США щодо Донбасу

США повинні чинити тиск на Україну з метою реалізації "Мінська" - Пєсков / Reuters

Офіційний Кремль згоден із заявою канцлерки ФРН Ангели Меркель про те, що у перемовинах щодо Донбасу "прогрес нікчемний". Однак російське керівництво звинувачує в цьому США, які, мовляв, не чинять тиск на Україну з метою "виконання мінського комплексу заходів". Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, він "абсолютно" згоден з трактуванням Меркель про прогрес у перемовному процесі щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі. За словами спікера Кремля, ситуацію нібито можна було б змінити у тому випадку, якщо чинити тиск на Київ.

"Для цього можна вплинути на Київ, з тим щоб спонукати Київ виконувати мінський комплекс заходів", - сказав Пєсков.Читайте такжеПотужна допомога Україні від США: у Держдепі оголосили про готовність до участі у перемовинах щодо Донбасу

Він стверджує, що США, мовляв, серйозно впливають на політику України і могли б "сприяти" реалізації Мінських домовленостей, однак цього не зробили.

"(США, - ред.) мають неабиякий вплив на ухвалені рішення українського керівництва. З цієї точки зору, звичайно, ми розуміємо, що американці могли б мати такий вплив. Разом з тим констатуємо, що досі такий вплив надано не було", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Участь США у перемовинах щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський визнав, що Київ не має наміру відмовлятися від Мінських угод, однак вважає домовленості форматом, який себе вичерпав. Тому він має намір знайти альтернативний формат щодо Донбасу на перемовинах з Байденом і Путіним.

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков казав, що Москва може погодитися з участю Вашингтона в дискусії щодо Донбасу. Однак росіяни погодяться тільки у тому випадку, якщо перемовний порядок денний відповідатиме інтересам Москви.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст сказав, що Росія знайде спосіб вивести свої війська з Донбасу. Це станеться, коли в Кремлі зрозуміють нездатність здобути перемогу у війні на сході української держави. Однак наразі перемовини в мінському процесі не є ефективними.

Віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США можуть підключитися до перемовин щодо Донбасу не тільки в нормандському процесі, але і в рамках консультацій у форматі Будапештського меморандуму.