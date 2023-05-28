Нейтральна Австрія виділяє 2 млн євро на розмінування в Україні

Раніше в Австрії виникли дебати з приводу виділення коштів для допомоги Україні з розмінуванням.

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Гроші на обладнання для розмінування надійдуть з іноземного фонду допомоги в надзвичайних ситуаціях МЗС Австрії / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер повідомив, що Австрія виділить 2 млн євро в Міжнародний трастовий фонд (ITF). Гроші на обладнання для розмінування надійдуть з іноземного фонду допомоги в надзвичайних ситуаціях МЗС Австрії, передає Ö24.

"Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, поки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування", - заявив Нехаммер.

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Віцеканцлер Вернер Коглер пояснив, що Австрія робить свій внесок у захист від небезпечних для життя вибухів мін і "допомагає забезпечити, щоб українські діти знову могли відвідувати дитячі садки та школи".

"І ми зміцнюємо продовольчу безпеку, даючи можливість фермерам знову обробляти свої поля", - зазначив Коглер.

Раніше в Австрії виникли дебати з приводу виділення цих коштів. Міністр оборони Клаудія Таннер виступала проти участі держави у розмінуванні України до завершення бойових дій, вважаючи це порушенням конституційного нейтралітету. Таннер вважала, що допомога в розмінуванні повинна надаватися лише після завершення війни.

Проти будь-якої участі Австрії в допомозі Україні з розмінуванням виступили також в опозиційній ультраправій Австрійської партії свободи.

Водночас президент Австрії Олександр Ван дер Беллен закликав до негайної допомоги Україні з гуманітарним розмінуванням.

Як повідомляв Главред, раніше в австрійському Міністерстві юстиції заявили, що країна виконає свої зобов'язання в якості учасниці Римського статуту та заарештує президента країни-агресора Росії Володимира Путіна у тому випадку, якщо він опиниться на території Австрійської держави і передасть його Гаазі.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявляв, що політичне керівництво країни-агресора Росії має бути притягнуто до відповідальності за військові злочини проти України. Але Заходу доведеться продовжувати контактувати з РФ на різних міжнародних майданчиках, зокрема, в рамках ОБСЄ та ООН.

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