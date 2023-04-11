"Виконаємо зобов'язання перед МКС": в Австрії пригрозили заарештувати Путіна

Австрія має намір суворо дотримуватися регламенту Міжнародного кримінального суду, підкреслила Кароліна Едтштадлер.

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Володимира Путіна пообіцяли заарештувати в Австрії / Колаж скріншот YouTube, Pixabay

В австрійському уряді заявили про те, що виконають припис ордера Міжнародного кримінального суду в Гаазі з приводу арешту президента країни-агресора Володимира Путіна.

Як уточнила міністр у справах ЄС і конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер, російського диктатора заарештують у разі його візиту в країну, пише Tagesspiegel.

При цьому вона підтвердила, що Австрія має намір суворо дотримуватися регламенту Міжнародного кримінального суду. За її словами, якби Путін "ступив на австрійську землю, то його мали б заарештувати".

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"Австрія виконуватиме свої зобов'язання відповідно до міжнародного та кримінального права", - додала Едтштадлер.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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