Україна має повернути 3,5 млрд євро: у Словаччині видали цинічну заяву

Лідер ультраправої партії Андрей Данко вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги від Словаччини.

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У Словаччині вимагають від України повернути 3,5 млрд євро / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот з відео у Facebook, Офіс президента України

Що сказав Данко:

Україна повинна повернути 3,5 млрд євро допомоги від Словаччини

Київ нибито разкрадав кошти, які надавали союзники

Братислава має отримати компенсацію за допомогу, як це робить США угодою щодо корисних копалин

Лідер ультраправої "Словацької національної партії" (SNS) Андрей Данко вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги, яку надали попередні уряди Словаччини. Він звинуватив Київ у розкраданні коштів та використанні війни у власних цілях. Таку заяву словацький політик зробив у відеозверненні у Facebook.

Данко обурився, що потенційна угода між Україною та США щодо рідкісноземельних металів може допомогти Вашингтону повернути свої інвестиції. Він стверджує, що Словаччина нібито також має отримати компенсацію за свою допомогу Україні.

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"Якщо німці, французи й американці проситимуть повернути кошти, то Словаччина не може мовчати", - сказав Данко.

Політик стверджує, що лише через три роки після початку повномасштабної війни люди нібито почали "прозрівати". На його думку, Україна отримувала міжнародну фінансову підтримку, а значну частину цих грошей нібито розкрадали.

"Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це величезні гроші...Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали", - вважає ультраправий словацький політик.

Зазначимо, що словацький уряд вирішив не постачати зброю Україні ще у жовтні 2023 року після приходу до влади проросійського прем'єра Роберта Фіцо. Він не лише відмовився від військової підтримки Києва, але й заявив про небажання продовжувати санкції проти Росії.

Позиція Фіцо щодо війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, 22 лютого на конференції CPAC прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія мала "серйозні причини" для вторгнення в Україну, а НАТО нібито вводило Москву в оману. Він також підтримав заяви Дональда Трампа та звинуватив Володимира Зеленського в небажанні проводити вибори.

Раніше Фіцо сказав, що має "моральне право" припинити транзит газу до України після рішення Києва зупинити транспортування російського газу через свою територію з 2025 року. У своєму зверненні він розкритикував опозицію та звинуватив Україну в підвищенні цін на газ у Європі.

Крім цього, Фіцо стверджує, що Україна нібито спонсорує російську армію, купуючи газ, який Європа закуповує в РФ. Він закликав суспільство "відреагувати" та запровадити обмеження.

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Хто такий Андрей Данко? Андрей Данко (словац. Andrej Danko; нар. 12 серпня 1974, Ревуца) — словацький політик, голова Національної ради Словацької Республіки (2016—2020), очільник націоналістичної Словацької національної партії, пише Вікіпедія. 15 листопада 2017 року, під час виступу в Держдумі РФ, Денко заявив, що "Росія є складовою частиною світової безпеки, подобається це комусь чи ні". 2018 року Данка звинуватили в плагіаті його докторської дисертації в Університеті Матея Бела, яку він захистив 2000 року. У листопаді 2018 року університет створив комісію для розгляду дисертації та вивчення підозр у плагіаті. У січні 2019 року комісія оголосила, що 63 з 72 сторінок докторської дисертації Данка є плагіатом. 9 травня 2019 року Данко відвідав військовий парад у Москві, де був єдиним європейським політиком, присутнім на цьому заході.

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