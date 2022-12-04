'Матуся року': росіянка пригрозила своїй дитині армією за антивоєнну позицію

Росіянка хоче запроторити свого сина до армії / OSINT Бджоли

Росіянка Катерина Качева із міста Златоуст Челябінської області опублікувала у соцмережі гнівний допис на адресу свого 16-річного сина, який відкрито виступає проти війни в Україні. Про це повідомляє моніторинговий проєкт "OSINT Бджоли".

Як пише росіянка, її син не поважає своїх родичів, які підтримують війну. Окрім того, вона обурюється, що її дитина не поважає свого двоюрідного брата-окупанта, який зараз воює проти України. Росіянка також заявила, що зробить все, аби її син пішов до російської армії.

"Моя власна дитина не вірить в СВО ("спеціальну воєнну операцію", - Главред). Він проти цього всього. Йому абсолютно на всіх все рівно… Я раніше теж боялася відправляти його до армії. Думала, що він там не зможе, але після сьогоднішнього інциденту я вирішила: якщо буде армія, я сама посприяю, щоб його туди відправили. Нехай йому там вставлять мізки на місце. Плачу, не можу. Образливо, але більше не можу його терпіти. Як я могла виносити таку [нехорошу дитину] (неценз.), адже ріс гарний хлопчик", - йдеться у дописі жінки.

Нагадаємо, нещодавно керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж заявляв, що влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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