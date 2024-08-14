УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Не розуміє Зеленського та має конфлікт з ним: західні ЗМІ про Камалу Гарріс

Степан Гафтко
14 серпня 2024, 21:02
249
Західні ЗМІ заявляють, що кандидатка в президенти США Камала Гарріс не розуміє війни в Україні та має про неї дуже спрощене уявлення.
Не розуміє Зеленського та має конфлікт з ним: західні ЗМІ про Камалу Гарріс
Камала Гарріс та Зеленський / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Чинний віце-президент США Камала Гарріс, яка є також і кандидатом на пост майбутнього президента Штатів, має особистий конфлікт із Володимиром Зеленським, також у неї досить спрощене уявлення про війну в Україні. Про це пишуть аналітики видання The Telegraph.

Журналісти видання зазначають, що напередодні повномасштабного вторгення Росії в Україну Зеленський та Гарріс під час Мюнхенської конференції посперечалися щодо стримування російської агресії.

відео дня

Також аналітики зазначили, що ймовірно під час безпекової конференції у Мюнхені Зеленський просив США ввести санкції проти Росії, які б зупинили агресора та не дали б йому змоги напасти на Україну. Натомість Гарріс заявила, що Америка не може вводити санкції проти злочину, якого ще немає і який ще не настав.

"Зеленський чітко запитав Камалу Гарріс: "Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви запровадите санкції?" І відповіді не отримав", – писало видання Time про цю суперечку.

Гарріс ніколи не була в Україні, але вона, як віце-президент США відповідала за гуманітарну допомогу Україні та виділення для неї 1,5 мільярда доларів допомоги.

"Дивно, але враховуючи всю увагу до фізичних проблем Байдена, він був набагато енергійнішим і впевненішим в питаннях України, ніж Гарріс. Вона змарнувала кілька можливостей, щоб налагодити пристойні стосунки із Зеленським, і її невпевнене вирішення кризи не віщує нічого доброго, якщо вона виграє президентство", – заявив колишній помічник Байдена на умовах анонімності.

Аналітики заявляють, що Гарріс у своїх промовах не часто згадувала Україну, а коли таки згадувала, то переконувала всіх у своїй некомпетентності у питанні війни РФ проти України.

Крім того, журналісти вважають, що у разі перемоги Гарріс на президентських виборах, вона буде продовжувати політику адміністрації Байдена, але більше зосереджуватиме свою діяльність на внутрішній політиці США, а не на міжнародній підтримці союзників.

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, претенденти на пост глави Білого дому в США Камала Гаррсі та Дональд Трамп договорились про дебати, офіційно вони мають відбутися 10 вересня.

Проте, раніше стало відомо, що директор по комунікаціях кампанії Камали Харріс Майкл Тайлер заявив, що вона не згодна на публічні дебати на каналі Fox News.

Після такої відмови, Трамп накинуся з критикою та образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський вибори у США Камала Харріс
Реклама

Головне за день

Не лише Покровськ: росіяни націлились на ще одне стратегічне місто - що відомо

Не лише Покровськ: росіяни націлились на ще одне стратегічне місто - що відомо

21:43 Україна
У Києві на Рейтарській стався вибух гранати

У Києві на Рейтарській стався вибух гранати

21:23 Україна
Зеленський про бої під Курськом: "Досягаємо стратегічної мети"

Зеленський про бої під Курськом: "Досягаємо стратегічної мети"

21:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes 4834

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes

Ніби помер : шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк 2893

"Ніби помер": шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля 2081

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля

Масаж для обличчя від зморшок: японки поділились дивовижним лайфхаком 1836

Масаж для обличчя від зморшок: японки поділились дивовижним лайфхаком

Останні новини

21:52

Страждала на страшну хворобу: померла сестра Арсенія Яценюка

21:45

Мовою ненависної країни: Віра Брежнєва остаточно "закопала" себе на останньому концерті

21:43

Не лише Покровськ: росіяни націлились на ще одне стратегічне місто - що відомо

21:35

Копійчана добавка гарантує 100%-вий результат: як начисто відмити холодильникВідео

21:23

У Києві на Рейтарській стався вибух гранатиВідео

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
21:17

Зеленський про бої під Курськом: "Досягаємо стратегічної мети"

21:09

Може бути інвалідом: путіністка Кудрявцева поскаржилася на здоров'я

21:02

Не розуміє Зеленського та має конфлікт з ним: західні ЗМІ про Камалу Гарріс

20:58

Дружину відомого українського шоумена запідозрили в четвертій вагітності

Реклама
20:41

"Завтра мала бути із сім'єю": на фронті загинула госпітальєрка Олександра "Майк" Мулькевич

20:36

Над Одесою стовп диму: росіяни вдарили по місту ІскандеромВідео

20:35

Вчитель загубив важливий предмет, треба його знайти за 7 секунд: загадка на уважність

20:02

Операція в Курській області: ЗСУ звільнили ще 4 села і просуваються далі - BILD

19:56

Можливий удар найближчим часом: РФ спорядила ракетами кораблі і "Тушки", подробиці

19:39

В Україну повертається пекельна спека: коли "розсмажить" до майже +40

19:20

Як не угробити дорогу техніку: скільки може працювати генератор без перервиВідео

19:16

Наступ ЗСУ на Курськ: у Зеленського назвали головну ціль операції

19:15

Чорні плями на помідорах - не біда: врятувати врожай ще можна

19:10

Як Україна переграла ПутінаПогляд

19:04

Адвокат Коломойського звинувачує слідство в маніпуляціях і підміні фактів

Реклама
18:56

Багато хто зможе знайти себе: які прізвища найпопулярніші в Україні - ТОП-10Відео

18:50

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська

18:49

Коли краще викопувати картоплю згідно з місячним календарем

18:22

Через ці речі почнеться "чорна смуга": суворі прикмети 15 серпня

18:15

Офіс генпрокурора у справі зрадника Тарпана співпрацює з іноземними державами: у Монако він "відмив" понад 21 млн євро актуально

18:14

Мела Гібсона "спіймали" з подругою, яка молодша за п'ятьох із його дев'яти дітей

17:56

У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі НАТО: військовим заборонили пити воду - ЗМІ

17:48

"ВбрАння" чи "вбраннЯ" – як казати правильно: відповідь здивує багатьохВідео

17:45

"Не хороший дзвіночок": в DeepState оцінили хід та наслідки операції на Курщині

17:44

Чоловік купував подарунок другу на день народження і розбагатів на 4 млн доларів

17:33

РФ відтягує підрозділи з двох областей України: операція на Курщині дає плоди

17:28

Яка каша найкорисніша: чи можна щодня їсти вівсянку – несподівана відповідьВідео

17:19

Україна створює буферну зону в Курській області: усі подробиці

17:18

Астролог назвав найбільш везучий і щасливий знак зодіаку

16:58

Росія перекинула частину військ на Курщину: Синєгубов розкрив ситуацію на фронті

16:57

Збирають з усієї країни: в Росії скаржаться на відправку строковиків до Курська - ЗМІ

16:55

Не через Кремль і не через позицію: донька Фаріон назвала свою версію вбивства

16:30

Геніальний спосіб: водій хитрістю змусив інших не паркуватися занадто близько до його авто

16:29

Київстар ТБ ексклюзивно покаже поєдинок британських боксерів Дензела Бентлі та Деріка Осаземвінде наживо

16:12

Не тільки Вільям: названо ім'я багатого залицяльника Кейт Міддлтон

Реклама
16:09

Україна може створити військові комендатури на Курщині - Зеленський розкрив деталі

15:47

"Все за планом": чому Путін не може оголосити війну на фоні боїв в Курську - журналіст

15:46

У Defense Express оцінили наслідки потужної атаки дронів по аеродрому "Саваслейка"

15:38

Косплей на Пригожина: засновник ПВК в Росії закликав скинути Путіна з трону

15:34

Відтепер вильоти Міг-31К можуть бути ускладнені: усі подробиці про атаку на "Савалейку"Відео

15:24

Несподівана відповідь вразила вчених: як і чому у троянд з'явилися гострі шипиВідео

15:17

Кохання по-римськи: Марк Цукерберг встановив своїй дружині статую у повний зріст

15:11

Якими будуть подальші дії ЗСУ в Курську: названо три можливі сценарії

14:59

"Я зараз покажу, як борщ готувати": дивовижний рецепт - уся справа в одному секретіВідео

14:35

Відомий в РФ співак підтримав Курську операцію ЗСУ та побажав Україні перемоги

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти