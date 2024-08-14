Не розуміє Зеленського та має конфлікт з ним: західні ЗМІ про Камалу Гарріс

Західні ЗМІ заявляють, що кандидатка в президенти США Камала Гарріс не розуміє війни в Україні та має про неї дуже спрощене уявлення.

https://glavred.net/world/ne-ponimaet-zelenskogo-i-imeet-konflikt-s-nim-zapadnye-smi-o-kamale-harris-10588607.html Посилання скопійоване

Камала Гарріс та Зеленський / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Чинний віце-президент США Камала Гарріс, яка є також і кандидатом на пост майбутнього президента Штатів, має особистий конфлікт із Володимиром Зеленським, також у неї досить спрощене уявлення про війну в Україні. Про це пишуть аналітики видання The Telegraph.

Журналісти видання зазначають, що напередодні повномасштабного вторгення Росії в Україну Зеленський та Гарріс під час Мюнхенської конференції посперечалися щодо стримування російської агресії.

відео дня

Також аналітики зазначили, що ймовірно під час безпекової конференції у Мюнхені Зеленський просив США ввести санкції проти Росії, які б зупинили агресора та не дали б йому змоги напасти на Україну. Натомість Гарріс заявила, що Америка не може вводити санкції проти злочину, якого ще немає і який ще не настав.

"Зеленський чітко запитав Камалу Гарріс: "Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви запровадите санкції?" І відповіді не отримав", – писало видання Time про цю суперечку.

Гарріс ніколи не була в Україні, але вона, як віце-президент США відповідала за гуманітарну допомогу Україні та виділення для неї 1,5 мільярда доларів допомоги.

"Дивно, але враховуючи всю увагу до фізичних проблем Байдена, він був набагато енергійнішим і впевненішим в питаннях України, ніж Гарріс. Вона змарнувала кілька можливостей, щоб налагодити пристойні стосунки із Зеленським, і її невпевнене вирішення кризи не віщує нічого доброго, якщо вона виграє президентство", – заявив колишній помічник Байдена на умовах анонімності.

Аналітики заявляють, що Гарріс у своїх промовах не часто згадувала Україну, а коли таки згадувала, то переконувала всіх у своїй некомпетентності у питанні війни РФ проти України.

Крім того, журналісти вважають, що у разі перемоги Гарріс на президентських виборах, вона буде продовжувати політику адміністрації Байдена, але більше зосереджуватиме свою діяльність на внутрішній політиці США, а не на міжнародній підтримці союзників.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, претенденти на пост глави Білого дому в США Камала Гаррсі та Дональд Трамп договорились про дебати, офіційно вони мають відбутися 10 вересня.

Проте, раніше стало відомо, що директор по комунікаціях кампанії Камали Харріс Майкл Тайлер заявив, що вона не згодна на публічні дебати на каналі Fox News.

Після такої відмови, Трамп накинуся з критикою та образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред