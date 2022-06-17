"Не вийшло": Путін висловився про чутки щодо своєї скорої смерті

Путін висловився про чутки про свою смерть / скріншот

Лідер країни-агресора Володимир Путін відреагував на чутки про свою швидку кончину. Він процитував американського письменника Марка Твена.

"Не вийшло. Як говорив Марк Твен:"чутки про мою смерть сильно перебільшені". Те ж і щодо бліцкригу, що стосується Росії", - заявив Путін під час свого сьогоднішнього виступу FORUM live.

Чутки про мою смерть сильно перебільшені

Вперше Марк Твен використовував цю фразу більш ніж 120 років тому в листі до видання New York Journal.

У 1897 році письменник приїхав до Лондона в рамках кругосвітнього туру. Хтось розпустив чутки про нібито важку хворобу публіциста, у зв'язку з чим газета доручила своєму кореспонденту зв'язатися з Твеном. Останній же, спростував свою смерть в листі, який було пізніше опубліковано газетою.

Путін хворий - що відомо на цей день

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Ексголова британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки що незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

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