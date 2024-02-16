"Не переоційте Росію та недооцінюйте Україну": Столтенберг зробив важливу заяву

Завдання Заходу в тому, щоб продовжувати підтримку України, тому що це в наших безпекових інтересах, завив генсек НАТО.

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Ситуація на полі бою складна, але не слід недооцінювати Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, depositphotos.com

Незважаючи на важку ситуацію на полі бою, не слід переоцінювати можливості Росії та недооцінювати Україну. Завдання західних країн - продовжувати підтримку України. Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час підходу до преси на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Укрінформ".

"Наше завдання в тому, щоб ми могли продовжувати підтримувати Україну, тому що це в наших безпекових інтересах. Ситуація є важкою. Той факт, що Сполучені Штати не прийняли відповідного рішення, вже відбився негативно на ситуації на полі бою. Але, я продовжую очікувати, що Сполучені Штати приймуть рішення продовжити підтримку України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив навички та компетентність українських військових. Він відзначив успіхи ЗСУ на полі бою, зокрема, у затопленні російського корабля "Цезар Куніков" в Чорному морі.

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"Важливо також визнати: незважаючи на те, що ситуація на полі бою є важкою, ми не маємо переоцінювати Росію та недооцінювати Україну. Цього тижня українці продемонстрували ще раз свої навички та компетенцію, коли йдеться про завдання ударів, коли потопили ще один російський корабель у Чорному морі", - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив важливість подальшого зближення України з НАТО та закликав до міжнародної солідарності в підтримці України. За його словами, безпекові зобов'язання не є альтернативою членству в НАТО, але вони допоможуть Україні просунутися ближче до НАТО.

"Україна стає ближчою до НАТО. Ми (з міністрами оборони – ред.) погодили створення нового центру для вдосконалення й тренування (Спільного центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти JATEC – ред.), щоб вивчати уроки, які винесла Україна. Сьогодні також Франція й Німеччина підписують безпекові зобов’язання з Україною. Ми вітаємо такі зобов’язання... Тож, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, та забезпечити, щоб Україна стала членом Альянсу", - сказав генсек НАТО.

Крім цього, Столтенберг зауважив, що перемога Путіна у війні проти України може бути трагедією не лише для самої країни, але й для всього світу.

"Це (перемога Росії - ред.) було б посланням для авторитарних лідерів по усьому світу, - якщо вони скористаються силою, вони отримують все, що хочуть. Тоді всі ми будемо більш вразливими. Тож всі, хто вірить в свободу і демократію, мають стояти разом та стояти поряд з Україною", - додав він.

Мюнхенська безпекова конференція

Нагадаємо, з 16 по 18 лютого в Мюнхені проходитиме міжнародна безпекова конференція, яка є головним форумом з питань безпеки у світі. Цей захід проводиться щорічно у столиці Баварії. Про виклики та очікування для України від ціє конференції розповів політолог Володимир Фесенко.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що надання допомоги Україні - це інвестиції у власну безпеку. Він також застеріг, що перемога Путіна в Україні зробить світ небезпечнішим.

Як повідомляв Главред, відмова Конгресу у наданні фінансової допомоги Україні на 60 млрд доларів буде подарунком для російського президента Путіна, за словами віцепрезидента США Камали Гарріс. На Мюнхенській конференції політикиня зазначила, що цей крок може спонукати Путіна до подальшої агресії та послужити стимулом для інших авторитарних країн.

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