Зеленський відповів на слова президента Чехії про "вікно можливостей" ЗСУ до кінця року

Лідери держав НАТО запевнили президента Володимира Зеленського, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

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Президент Зеленський прокоментував слова президента Чехії Петра Павела / колаж Главред, фото УНІАН

Усі лідери держав, які входять до НАТО, запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповіді на запитання журналіста порталу "РБК-Україна"на прес конференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Я сьогодні на саміті бачив підтримку від США, Німеччини, Франції, Польщі, не всі країни називаю, але всі лідери запевнили мене, а значить, запевнили наш народ і військових, що будуть допомагати і підтримувати нас стільки, скільки потрібно. Але все це залежить і від того, які дії будуть у нас на полі бою", - сказав Зеленський.

Раніше президент Чехії Петро Павел заявив, що Україна має "вікно можливостей" для здобутків на фронті до кінця 2023 року. Ці досягнення нібито стануть основою для переговорів з РФ.

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Чи можливі переговори між Україною і Росією

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Директор Кремля Володимир Путін слабкий, брехливий і не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна ніколи не піде на переговори з агресором Росією, якщо Москва не забере своїх окупантів із захоплених територій. За словами гаранта, Київ не погодиться зі сценарієм замороженої війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, коли можуть початися мирні переговори. За його словами, українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

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