Навіщо Келлог їде в Україну: політолог назвав несподівану причину

Келлог захоче дізнатися справжню позицію української влади щодо закінчення війни.

https://glavred.net/ukraine/zachem-kellog-edet-v-ukrainu-politolog-nazval-neozhidannuyu-prichinu-10637762.html Посилання скопійоване

Навіщо Келлог їде в Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео на YouTube

Ви дізнаєтеся:

Про що говоритиме Келлог з українською владою

Келлог захоче дізнатися справжню позицію України щодо мирних переговорів

Спецпредставник президента США Кіт Келлог під час візиту в Україну, ймовірно, дізнаватиметься позицію щодо війни.

Дипломат дізнаватиметься, які моменти є принциповими, а де Київ зможе поступитися в контексті можливих переговорів, заявив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в інтерв'ю РБК-Україна.

відео дня

"Перше, що стосовно України, мені видається, Келлог захоче для себе зрозуміти, які наші позиції дійсно є принциповими, з яких ми не будемо сходити, а де ми можемо поступитися", - зазначив експерт.

За його словами, Келлог захоче дізнатися справжню позицію української влади щодо закінчення війни.

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні

Як раніше повідомляв Главред, мирний план Трампа представлять у Мюнхені - у Bloomberg розкрили три головні пункти. Передбачається, що окуповані території України залишаться в "підвішеному стані".

Також раніше повідомлялося, що Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів - у Держдумі РФ зробили заяву. Там кажуть, нібито президента США Трампа і російського диктатора Путіна відбудеться найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський прямо сказав про готовність до переговорів. Він зазначив, що Путін боїться з ним говорити. Президент України переконаний, що Дональд Трамп змусить Путіна зупинити війну.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про мирний план США. Зеленський порадив дочекатися результатів офіційних переговорів і контактів між українською та американською сторонами про закінчення війни.

Також Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні. Трамп зазначив, що наполегливо працює над зупиненням війни в Україні, і що вже є певний прогрес.

Вам може бути цікаво:

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред