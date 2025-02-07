Навіщо Келлог їде в Україну: політолог назвав несподівану причину

Ви дізнаєтеся:
- Про що говоритиме Келлог з українською владою
- Келлог захоче дізнатися справжню позицію України щодо мирних переговорів
Спецпредставник президента США Кіт Келлог під час візиту в Україну, ймовірно, дізнаватиметься позицію щодо війни.
Дипломат дізнаватиметься, які моменти є принциповими, а де Київ зможе поступитися в контексті можливих переговорів, заявив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в інтерв'ю РБК-Україна.
"Перше, що стосовно України, мені видається, Келлог захоче для себе зрозуміти, які наші позиції дійсно є принциповими, з яких ми не будемо сходити, а де ми можемо поступитися", - зазначив експерт.
За його словами, Келлог захоче дізнатися справжню позицію української влади щодо закінчення війни.
Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні
Як раніше повідомляв Главред, мирний план Трампа представлять у Мюнхені - у Bloomberg розкрили три головні пункти. Передбачається, що окуповані території України залишаться в "підвішеному стані".
Також раніше повідомлялося, що Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів - у Держдумі РФ зробили заяву. Там кажуть, нібито президента США Трампа і російського диктатора Путіна відбудеться найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський прямо сказав про готовність до переговорів. Він зазначив, що Путін боїться з ним говорити. Президент України переконаний, що Дональд Трамп змусить Путіна зупинити війну.
Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про мирний план США. Зеленський порадив дочекатися результатів офіційних переговорів і контактів між українською та американською сторонами про закінчення війни.
Також Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні. Трамп зазначив, що наполегливо працює над зупиненням війни в Україні, і що вже є певний прогрес.
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Хто такий Кіт Келлог?
Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.
У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).
Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.
3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.
У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.
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