Польща домовиться з фермерами про припинення блокади кордону з Україною - ЗМІ

У суботу, 6 січня, в Жешуві міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський підпише угоду з представниками руху "Обдурене село", завдяки якому вони більше не будуть блокувати пункт перетину кордону з Україною у Медиці.
Як повідомляє газета Rzeczpospolita, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів. А саме - надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків та дешеві кредити.
Щодо субсидій Польща звернулася до Європейської комісії, щоб отримати схвалення; скасування підвищення податку на 21% повинен затвердити польський Сейм; а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету.
Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця і м'ясо птиці.
Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріям, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде в Жешув в суботу для укладення угоди. Після цього фермери повинні припинити блокаду.
Джерела Rzeczpospolita стверджують, що міністр станом на вечір п'ятниці поки не ухвалив остаточного рішення.
Блокада кордону
Фермери з "Обманутого села" почали блокувати перехід з 23 листопада 2023 року.
Наприкінці грудня в уряді України та Польщі обговорювався план дій для розблокування кордону.
23 грудня вдалося розблокувати прикордонний пункт "Шегині-Медика" на кордоні України та Польщі. Після переговорів нового уряду Польщі з протестувальниками, блокаду вирішили припинити.
Фермери заявили, що в разі виконання їхніх вимог можуть і не відновити блокаду.
Лідер протестувальників Роман Кондрува повідомив про продовження блокування прикордонного пункту "Медика-Шегині" з 4 січня. Вони вимагали письмових гарантій виконання їхніх вимог, зокрема дотацій на купівлю кукурудзи та збереження сільськогосподарського податку без змін.
4 січня блокада відновилася.
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