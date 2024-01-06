Польща домовиться з фермерами про припинення блокади кордону з Україною - ЗМІ

Чеслав Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів.

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Влада Польщі домовиться з фермерами про припинення блокади кордону з Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН ​

У суботу, 6 січня, в Жешуві міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський підпише угоду з представниками руху "Обдурене село", завдяки якому вони більше не будуть блокувати пункт перетину кордону з Україною у Медиці.

Як повідомляє газета Rzeczpospolita, Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів. А саме - надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків та дешеві кредити.

Щодо субсидій Польща звернулася до Європейської комісії, щоб отримати схвалення; скасування підвищення податку на 21% повинен затвердити польський Сейм; а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету.

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Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця і м'ясо птиці.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріям, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде в Жешув в суботу для укладення угоди. Після цього фермери повинні припинити блокаду.

Джерела Rzeczpospolita стверджують, що міністр станом на вечір п'ятниці поки не ухвалив остаточного рішення.

Блокада кордону

Фермери з "Обманутого села" почали блокувати перехід з 23 листопада 2023 року.

Наприкінці грудня в уряді України та Польщі обговорювався план дій для розблокування кордону.

23 грудня вдалося розблокувати прикордонний пункт "Шегині-Медика" на кордоні України та Польщі. Після переговорів нового уряду Польщі з протестувальниками, блокаду вирішили припинити.

Фермери заявили, що в разі виконання їхніх вимог можуть і не відновити блокаду.

Лідер протестувальників Роман Кондрува повідомив про продовження блокування прикордонного пункту "Медика-Шегині" з 4 січня. Вони вимагали письмових гарантій виконання їхніх вимог, зокрема дотацій на купівлю кукурудзи та збереження сільськогосподарського податку без змін.

4 січня блокада відновилася.

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