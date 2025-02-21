Зеленський підпише угоду про надра зі США - Волтц

У Білому домі вважають, що "це добре для України".

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Дональд Трамп, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

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Зеленський погодився на умови США

Для України - це добре, вважають у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський підпише угоду зі Сполученими Штатами щодо видобутку корисних копалин.

З такою заявою виступив радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц, пише The Guardian.

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За його словами, Зеленський "збирається підписати угоду, і ви побачите це в найближчому майбутньому".

"І це добре для України. Що може бути краще для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами?", - заявив Волтц.

Він також похвалив президента США Дональда Трампа за те, що в Саудівській Аравії відбулися переговори з росіянами, зазначивши, що "за Трампа ця війна закінчиться, і вона закінчиться скоро".

"До кінця всього цього ми матимемо Нобелівську премію миру поруч з ім'ям Дональда Трампа", - додав радник Трампа.

Метали, поклади, корисні копалини Інфографіка / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини - останні новини

Нещодавно в Офісі Президента України наголосили, що Україна може погодитися надати США природні ресурси в обмін на допомогу. Зазначалося, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

Далі ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відмовився підписати документ про мінеральні ресурси України. Відомо, що згідно з договором, у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на нього відмовою.

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Хто такий Майкл Волтц Майкл Джордж Глен Волтц - американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волтц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Здобув ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії і отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волтц - "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник із політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецпризначенців із численними відрядженнями до Афганістану, Близького Сходу та Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії 2024 року. Після вторгнення Росії в Україну 2022 року він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але 2024 року Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 року Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", - писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну і несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектора Росії. "Якщо Путін доб'ється успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно зупинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", - писав Волтц.

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