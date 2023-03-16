'Насправді Путіна вже немає': В'ятрович оцінив, чи живий ще російський диктатор

Історик підкреслив, що смерть кремлівського диктатора не вдасться дуже довго приховувати.

В'ятрович оцінив, чи живий ще російський диктатор / Скріншот YouTube, УНІАН

У російського диктатора Володимира Путіна є багато двійників, які його періодично "підстраховують". У зв'язку з цим, наразі точно невідомо, чи живий ще справжній глава Кремля. Проте, якщо його справді вже немає серед живих, то світ дуже скоро про це дізнається. Про це під час чату на Главреді розповів історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

"Я би не дуже покладався на такі конспірологічні теорії про те, що насправді Путіна вже немає, що це лялька, двійник, матриця тощо. Це знов-таки спроба знайти якусь легку відповідь на важке питання. Коли світ дізнається про те, що Путін сконав? Думаю, швидко", - сказав В'ятрович.

У цій ситуації історик провів аналогії зі Сталіним, який помер у власних екскрементах у себе на дачі, і найближче оточення деякий час боялося навіть усвідомити, що це сталося.

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"Але потім одразу стартувала війна за владу, хто перший її вхопить. Першим її хотів ухопити Лаврентій Берія, тому він хотів, щоб якомога швидше всі дізналися про смерть Сталіна", - розповів він.

В'ятрович зауважив, що те саме буде і з Путіним. На його думку, смерть кремлівського диктатора не вдасться дуже довго приховувати. Тому що ті, хто претендує взяти владу після нього, цього не потерплять і захочуть скористатися ситуацією якомога швидше.

Путіна можуть ліквідувати

Нещодавно генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що спецслужби США теоретично здатні ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна, як це вони зробили з лідером "Аль-Каїди" Айманом аз-Завахірі. Він зазначив, що ліквідація підтверджує "безмежні можливості спецслужб США".

Нагадаємо, російський політик і громадський діяч Геннадій Гудков вважає, що оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні.

Раніше Христо Грозєв розповів, що російські олігархи стверджують, що Володимир Путін хворий. Найбагатші люди Росії бажають смерті президенту РФ.

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