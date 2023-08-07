На Херсонщині окупанти завезли дві вантажівки із тілами росіян

У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що тіла окупантів захоронили на двох локаціях.

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У Чаплинку звозять тіла окупантів / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот: відео

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з тілами окупантів.

"Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ", - йдеться у зведенні Генштабу.

У штабі зазначають, що тіла окупантів захоронили на двох локаціях.

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Ситуація в Херсоні

Нагадаємо, що цієї ночі, 7 серпня, окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано.

Через обстріл Херсонщини загинув молодий лікар, поранена медсестра. Загинув молодий лікар, який лише кілька днів тому приступив до своїх обов'язків.

У Херсоні окупанти жорстоко обстріляли рятувальників. Російська терористична армія прицільно обстріляла українських рятувальників, які прибирали вулиці міста після теракту на Каховській ГЕС.

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