"Ми і не збираємося бахати по Україні": клоун Соловйов вирішив залякати Байдена

Знахабнілий пропагандист погрожує США ядерним ударом.
У Росії продовжують погрожувати світу ядерною зброєю. Пропагандист Володимир Соловйов цього разу звернувся особисто до президента США Джо Байдену.
Рупор Кремля у своїй "передачі" вирішив спародіювати американського лідера, який раніше зазначав, що його країна не бачить планів РФ використовувати ядерну зброю в Україні.
"Джо, а ми й не збираємося бахати по Україні ядерною тактичною зброєю. Якщо ми бахнемо, то стратегічним, і не по Україні зовсім. Тому, Джо, ти себе-то не заспокоюй", - погрожує пропагандист.
Зазначимо, що це далеко не вперше, коли пропагандист РФ загрожує миру і Україні ядерною зброєю.
Він вважає, що США все-таки передадуть Україні потрібну зброю для перемоги над Росією, а відповіддю на це буде застосування тактичного ядерного удару по Україні.
Також ми розповідали, що пропагандиста Володимира Соловйова, якому анулювали посвідку на проживання в Італії і назавжди заборонили в'їзд в країну, поставив на місце італійський експерт.
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