"Ми і не збираємося бахати по Україні": клоун Соловйов вирішив залякати Байдена

Клоун Соловйов вирішив залякати Байдена / скріншот

У Росії продовжують погрожувати світу ядерною зброєю. Пропагандист Володимир Соловйов цього разу звернувся особисто до президента США Джо Байдену.

Рупор Кремля у своїй "передачі" вирішив спародіювати американського лідера, який раніше зазначав, що його країна не бачить планів РФ використовувати ядерну зброю в Україні.

"Джо, а ми й не збираємося бахати по Україні ядерною тактичною зброєю. Якщо ми бахнемо, то стратегічним, і не по Україні зовсім. Тому, Джо, ти себе-то не заспокоюй", - погрожує пропагандист.

Зазначимо, що це далеко не вперше, коли пропагандист РФ загрожує миру і Україні ядерною зброєю.

Він вважає, що США все-таки передадуть Україні потрібну зброю для перемоги над Росією, а відповіддю на це буде застосування тактичного ядерного удару по Україні.

Також ми розповідали, що пропагандиста Володимира Соловйова, якому анулювали посвідку на проживання в Італії і назавжди заборонили в'їзд в країну, поставив на місце італійський експерт.

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