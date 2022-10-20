"Ми йому повинні бути вдячні": Данілов висловився про скандальні твіти Маска

Данілов висловився про скандальні твіти Маска / скріншот Yourtube

Ілон Маск надав Україні величезну допомогу, коли почав поставляти StarLink. Це була велика допомога для наших Збройних сил, цивільного сектора і нашої країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі 24 каналу зазначив, що завдяки допомозі мільярдера ми зробили багато корисних речей.

"Також слід розуміти, що Ілон Маск є ще бізнесменом. Це природне бажання не втрачати гроші, а заробляти їх. Інша справа в тому, що в публічних висловлюваннях це можна було б по-іншому уявити. Тому ще раз підкреслюю: те, що робив, робить і продовжує робити Ілон Маск – це речі, за які ми йому повинні бути вдячні", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що Маск жива людина з живими емоціями.

"Тим більше в США зараз проходять непрості процеси напередодні виборів 8 листопада. Тому це можуть бути якісь внутрішньополітичні процеси. Тому ми спокійно повинні до цього ставитися і не кричати. Нам головне, щоб все працювало, щоб StarLink, що знаходяться на нашій території, і його не від'єднували", - висловився Данілов.

Термінали Starlink в Україні і скандальні заяви Маска

Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск видав скандальну заяву щодо Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Пізніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink в Україні продовжують працювати, незважаючи на слова засновника SpaceX Ілона Маска, що він більше не планує безкоштовно фінансувати ці послуги.

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