'Обрав правильну сторону': у Зеленського відповіли на рішення Маска щодо Starlink

Ілону Маску відповіли в Офісі президента / Instagram Mask

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував рішення Ілона Маска відновити фінансування сервісу Starlink для України.

Він підкреслив у Twitter, що Маск приєднався до "правильної сторони".

"Ти повинен був знищити ситхів... Так ти і зробив... спасибі, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує", - написав Подоляк у відповідь на повідомлення Маска в Twitter.

Раніше Маск повідомив про те, що він знову готовий оплачувати супутниковий інтернет Starlink для України.

Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

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