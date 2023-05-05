"Може прилетіти": американці дали зрозуміти Путіну, що знають, де знаходяться бункери - Жданов

Російський диктатор Володимир Путін - боягуз по натурі, він дуже боїться, вважає військовий експерт.

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Американці дали зрозуміти Путіну, що знають, де знаходяться бункери - Жданов / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Версія про те, що удар безпілотників по Кремлю був провокацією самого Кремля має право на життя, але вона малоймовірна, вважає військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що все тому, що Путін – боягуз по натурі, він дуже боїться.

"Не забувайте, що до Києва повернулися всі посольства, тому наносити зараз удар по українській столиці загрожує. Та й пізно вже - ППО Києва тепер добре справляється зі своїми завданнями, оскільки посилено західним озброєнням. Тобто удар по Києву буде черговим пострілом у порожнечу", - пояснив експерт.

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Водночас Жданов зазначив, що якщо Росія створить реальну загрозу громадянам США, "тоді може і в бункер прилетіти". Він підкреслив, що американці вже дали зрозуміти, що знають, де знаходяться бункери, і у них є "Томагавки" з протибункерною головною частиною.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Звичайно, російська пропаганда буде використовувати інцидент з ударом по Кремлю для дегуманізації України, але захід не повірить в російську версію. Тим більше, в результаті цієї атаки на Кремль ніхто не постраждав. Це ж не був удар по громадському місцю, наприклад, по Червоній площі, коли там були люди і жертви серед цивільного населення. Ні, це була ніч, коли всі спали, і навіть купол будівлі не сильно постраждав – трохи загорілася обшивка даху",-зазначив Жданов.

За його словами, це дуже символічно, що удар припав прямо біля флагштока купола головного російського законодавчого органу.

"Так що Росія, звичайно, спробує використовувати цю історію на свою користь, але я думаю, що навряд чи їй щось вдасться", - підсумував експерт.

Удар безпілотників по Кремлю

В країні-агресорі Росії 3 травня звинуватили Україну в "спробі завдати удару по резиденції Путіна і замаху на главу Росії".

У Мережі з'явилося відео, як невідомий безпілотник залетів на територію кремлівської резиденції Путіна і завдав по ній удару. Кремлівський рупор Пєсков уточнив, що голови РФ на той момент в будівлі не було.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув можливу причетність України до удару по Кремлю.

За словами чиновника, інцидент може вказувати на підготовку Москви до масштабного теракту або ж вказувати на активізацію роботи російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не атакував ні Кремль, ні Путіна. Як вважає Зеленський, звинувачення на адресу України - сигнал відсутності перемог РФ на полі бою і провалу плану, спрямованого на окупацію української держави.

Дивіться відео про те, як невідомий безпілотник завдав удару по Кремлю:

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