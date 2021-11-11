Рубав шаблею по горлу і колов 30 разів: у Фінляндії чоловік по-звірячому убив українку

У Фінляндії чоловік по-звірячому любив українку/ соцмережі

У Фінляндії Апеляційний суд залишив як і раніше вирок суду першої інстанції і засудив до довічного ув'язнення 27-річного Джоела Отто Акусті Марина, який зарізав 23-річну студентку з України у навчальному закладі. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Головний судовий розгляд у справі про напад на школу в жовтні 2019 року тривав чотири дні в суді. Апеляційний суд підтримав рішення окружного суду Похейс-Саво (Східна Фінляндія) у справі про вбивство в школі Куопіо. Нападаючий на школу, 27-річний Джоел Марін, був засуджений до довічного ув'язнення.

Подія сталася 1 жовтня 2019 року в бізнес-коледжі містечка Куопіо у Фінляндії. Нападник, студент школи, 25-річний Фінн Джоел Отто, увійшов до приміщення вдень. Він дістав з мішка шаблю і напав на вчительку. Та намагалася втекти, а учні почали закидати нападника стільцями. В результаті хлопець поранив дев'ятьох людей.

Найбільше дісталося студентці з України, яка приїхала до Фінляндії з Харкова ‒ Ганні Ладозі. Хлопець завдав дівчині удар по горлу і вона впала, а потім близько 30 разів пронизав її бездиханне тіло шаблею.

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Нагадаємо, раніше італійський суд виніс вирок у справі про вбивстві 32-річної українки Злати Загарюк. Винним у страшному злочині визнали її чоловіка Олександра.

Суд також зобов'язав чоловіка Загарюк сплатити 100 тисяч євро штрафу на користь дитини загиблої і 60 тисяч євро - на користь її матері. За втечу Олександра подали в міжнародний розшук. Ймовірно, зараз він знаходиться в Україні.