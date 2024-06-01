Зброя, санкції та удари по РФ: Зеленський зустрівся з конгресменами США у Сінгапурі

Президент України поінформував учасників зустрічі про ситуацію на передовій та обговорив військову допомогу для ЗСУ.

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Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США у Сінгапурі. Учасники обговорили ситуацію на передовій та напрямки військової допомоги для України. Про це повідомили на сайті Офісу президента України.

"Поспілкувалися про ситуацію на передовій і напрями військової допомоги Україні, зокрема про посилення протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них. Окрема увага – посиленню санкційного тиску на РФ", - розповів Зеленський.

Політики окремо відзначили важливість дозволу Україні на удари по військових цілях на території Росії зброєю США.

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"Дякуємо Сполученим Штатам Америки за важливі рішення, які були ухвалені, за вагому двопалатну й двопартійну підтримку з боку Конгресу, Президента США Джозефа Байдена та всього американського народу. Дякуємо за допомогу нашому народу в боротьбі за свободу", - зазначив президент.

Зеленський також наголосив на необхідності подальшого посилення санкційного тиску на РФ та подякував за роль Конгресу у формуванні правової бази щодо використання російських активів для потреб України.

Візити Володимира Зеленського - останні новини

Нагадаємо, 31 травня Україна підписала відразу 3 безпекові угоди. Володимир Зеленський зазначив, що в ході візиту до Швеції були підписані 3 угоди, які передбачатимуть довготривалі гарантії безпеки для України.

Після цього стало відомо, що Зеленський підписав унікальну угоду зі Швецією. Зеленський зазначив, що Швеція передасть Україні літаки-розвідники ASC 890, а також є перспектива надання літаків JAS 39 Gripen, включно із навчанням пілотів.

Як повідомляв Главред, 1 червня президент України прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" та проведення зустрічей. У межах візиту Зеленський планує зустрітися з президентом та прем’єр-міністром Сінгапуру, а також з представниками США та іншими інвесторами.

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