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Місія НАТО з підтримки України: президент Хорватії зробив неочікувану заяву

Марія Николишин
2 жовтня 2024, 20:53
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Попри величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війні не видно, сказав президент Хорватії.
Місія НАТО з підтримки України: президент Хорватії зробив неочікувану заяву
Армія Хорватії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Армія Хорватії не буде брати участі в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України. Відповідний дозвіл не дав президент країни Зоран Міланович, повідомляє сайт Офісу президента Хорватії.

Зазначається, що уряд Хорватії звернувся до Мілановича, як верховного головнокомандувача збройними силами. У зверненні його попросили надати попередню згоду відправити хорватських армійців у місії Північноатлантичного альянсу на підтримку України. Однак той відмовив.

Як сказано у заяві, Міланович відмовив, бо "попри величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війні не видно, але є загроза, що війна виходить за межі України".

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Він також сказав, що агресія Росії проти України є неприпустимою і це порушення міжнародного права. За його словами, Україна в цих обставинах - жертва агресії.

Водночас в офісі президента Хорватії обґрунтували його заяву тим, що основне завдання Мілановича - "захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати її від військових конфліктів".

"Хорватія допомагає і допомагатиме Україні, але ця допомога не може полягати в будь-якій формі участі військовослужбовців хорватської армії. Це є виходом із меж національних інтересів Республіки Хорватія та потенційно ставить під загрозу її громадян", - йдеться у повідомленні.

Хто такий Зоран Миланович?

Зоран Миланович (нар. 30 жовтня 1966 року, Загреб, СР Хорватія, СФРЮ) — хорватський проросійський політик, голова уряду Хорватії та керівник головної лівоцентристської партії країни — Соціал-демократичної партії Хорватії (СДПХ) у 2011—2016 роках. Президент Хорватії з 19 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, 27 вересня США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість становить 2,4 мільярда доларів.

Раніше, Іспанія оголосила про початок передачі Україні нової партії військової допомоги, до якої входять десять бойових танків Leopard 2А4, декілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет.

Також повідомлялось, що Німеччина влітку почала таємно передавати Україні велику партію військової допомоги. На початку липня до України непомітно відправили 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю та Бундесвером.

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