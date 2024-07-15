Україна таємно отримала від Німеччини пакет військової допомоги з танками

Окрім танків у списку допомоги для України з'явилися бойові машини піхоти, ППО та реактивні системи залпового вогню.

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До України прибула таємна військова допомога з Німеччини / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗС України

Німеччина влітку почала таємно передавати Україні велику партію військової допомоги. Як пише видання Merkur, минулого місяця і на початку липня до України непомітно відправили, зокрема, 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю та Бундесвером.

Також напередодні з Німеччини прибули десять танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder, тож тепер в Україні є 120 танків Marder та 50 відремонтованих Leopard 1.

До арсеналу українського озброєння додалися по два мостоукладальні танки Biber, інженерні танки Dachs та евакуаційні танки. З Німеччини прибули і чотири танки розмінування Wisent 1.

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Україну німецький уряд посилив і ППО, яка є зараз надважливою для захисту об'єктів інфраструктури та міст від російських атак. Так на озброєння ЗСУ з'явилися IRIS-T SLM і IRIS-T SLS.

У списку поставленого озброєння є ще три реактивні системи залпового вогню HIMARS. Хоч Бундесвер не має на озброєнні таких установок, але передав Україні напередодні чотири реактивні системи залпового вогню, що технічно дуже схожі.

Що таке Merkur? Merkur - щоденна консервативна баварська газета, що видається з 1946 року в Мюнхені. Газета входить до медіа-групи Münchner Merkur/tz. У 2024 році тираж газети склав 198 858 екземплярів, пише Вікіпедія.

Заяви Німеччини в контексті російсько-української війни

Раніше повідомляли, що в рамках свого оперативного плану (OPLAN DEU) Німеччина та її союзники готують можливість перекидання німецьких збройних сил на схід країни у разі збройної агресії Росії проти країн НАТО.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна ніколи не підтримає перемир'я, яке матиме на меті капітуляцію України.

Напередодні Олаф Шольц зазначив, що кремлівський диктатор Путін відверто маніпулює питанням мирних переговорів з Україною, тому його країна різко відкинула пропозиції очільника РФ.

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