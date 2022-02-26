Світ продовжить притягувати Росію до відповідальності - заява ООН

ООН / Фото: Reuters

50 країн світу засудили вето Російської Федерації на резолюцію ООН щодо війни проти України. Ця заява опублікований на сайті Місії США в ООН.

Із заявою від країн, які підтримали резолюцію, виступила посол США Лінда Томас-Грінфілд.

"Президент Путін вирішив порушити суверенітет України. Президент Путін вирішив порушити міжнародне право. Президент Путін вирішив порушити Статут ООН. Президент Путін вирішив скинути бомби на Київ, щоб змусити сім'ї запихати своє життя в рюкзаки і ховатися на станціях метро. Президент Путін тут агресор. Там немає ніякої середини", - заявила посол.

Правом вето на резолюцію по війні Росія зловжила своєю владою. В ООН зазначили, що РФ не може накласти право вето на український народ.

"Ми дякуємо державам-членам, які підписалися як співавтори цієї резолюції, за підтримку України та Статуту ООН сьогодні. Ми винесемо це питання на розгляд Генеральної асамблеї, де російське вето не діє, і країни світу продовжать притягувати Росію до відповідальності", - зазначила Лінда Томас-Гіінфілд.

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Заява була зачитана від імені Албанії, Антигуа і Барбуди, Австралії, Австрії, Бельгії, Белізу, Болгарії, Канади, Колумбії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данія, Домініканської Республіки, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Гватемали, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Кувейту, Латвії, Лесото, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Мікронезії, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Палау, Польщі, Португалії, Республіка Корея, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, України, Великої Британії та США.

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