УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Помста "молі": експерт розповіла про дивну манію Путіна

4 липня 2022, 17:59

Отримавши владу, Володимир Путін став мститися тим, хто привабливіший за нього.

путина
Володимир Путін / скріншот

Для президента РФ Володимира Путіна дуже важливо мати владу, заявила психолог Юлія Святенко.

Вона стверджує, що коли Путін бачить на горизонті людину, яка може його замінити або може взяти частину його електорату, людину, яка може впливати на громадську думку, звичайно, він спробує його прибрати, йдеться в сюжеті проекту FreeДом.

"Щоб не було навколо нього конкурентів", - пояснює психолог.

Нагадується, що ще в молодості називали "міллю". Отримавши владу, він став мстити тим, хто привабливіший за нього.

Серед неугодних Путіну "красенів" журналісти виділили вбитого опозиціонера Бориса Нємцова, кинутого за грати Олексія Навального та імпозантного Михайла Ходорковського.

"Замість цього в російський публічний простір запускаються люди під стать своєму панові - Лавров, Кисельов та інші вкрай неприємні як внутрішньо, так і зовні персонажі", - наголошується в сюжеті. Вік російського істеблішменту - далеко за 50.

читайте також"Смерть підкрадається": астролог назвав несподіваного наступника Путіна

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

новини Росії Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:34

Ексдепутат Держдуми розповів про ймовірного наступника Путіна

18:32

Глисти та коронавірус: які аналізи змушують здавати перед "побаченням" із ПутінимВідео

18:31

Велика покупка, переїзд або нова робота: 3 знаків чекають зміни в липніВідео

18:23

Справа в санкціях: чому Ердоган не хоче ставати співучасником ПутінаПогляд

18:11

Зняла пуанти і взяла автомат: дивовижна історія балерини, яка пішла воювати в тероборону

Реклама
18:00

"Не бачив з початку війни": Зеленський звернувся до українських політиків, які опинилися в ШвейцаріїВідео

18:00

Гороскоп на завтра, 5 липня 2022: Овнам - гроші, Ракам - переїзд, Скорпіонам - небезпечні спокуси, Рибам-віщі сниВідео

17:59

Помста "молі": експерт розповіла про дивну манію ПутінаВідео

17:50

"Болить так, що я не можу тримати очі відкритими": українська акторка розповіла про страшну хворобу

17:35

РФ б'є по Україні "ядерними ракетами": у ГУР назвали причинуВідео

17:34

Карта боїв в Україні від британської розвідки: ЗСУ тиснуть ворога під Запоріжжям і під Ізюмом

17:18

"Відправили нас, як м'ясо": окупанти скаржаться на оточення і наступ ЗСУ - перехоплення розмовиВідео

17:02

В ЄС узгодять сьомий пакет антиросійських санкцій до кінця липня - "Радіо Свобода"Відео

16:56

Потужний удар артилерії НГУ: бронетехніку РФ змішали з землею разом з окупантамиВідео

16:44

"Мені здавалося, я бачу сон": онук Софії Ротару після невдалої втечі з України порушив мовчання

16:44

Україну атакують найсильніші грози і потужні зливи: синоптики назвали дати негодиВідео

16:40

Ніколи він не буде майором: ЗСУ ліквідували небезпечного окупантаВідео

16:36

Путіна змусять повернути Крим: з'явився несподіваний прогноз щодо закінчення війниВідео

16:24

Українська авіація потужно влупила по позиціях окупантів: росіян атакувати одразу чотири вертольотиВідео

16:16

Кричали "пішла геть" і погрожували виселити: туристка з Росії поскаржилося на "русофобію" в ТуреччиніВідео

Реклама
15:58

"Держава-терорист": Зеленський назвав причину руйнування РФ міст УкраїниВідео

15:57

Молодик в липні 2022: що потрібно робити, щоб захистити дім від неприємностей

15:38

Путін із панського плеча дозволив "відпочити" окупантам на ЛуганщиніВідео

15:38

Зірка Голлівуду Кейт Бланшетт придумала, як підтримати українців грошимаВідео

15:35

Яскраві спалахи і стовп диму: під Ізюмом ЗСУ підірвали російські склади з БКВідео

15:30

"Ведеш переговори з Тіматі": Приходько знову здала Потапа

15:19

Як правильно заморожувати вишню, кріп і кабачки на зиму

15:10

"Це була репетиція, чекай зустрічі": у Херсоні партизани передали "привіт" колаборанту-нардепу

15:07

Як зберігати часник: Топ-6 найпопулярніших способівВідео

15:06

Найпростіше царське абрикосове варення з 2 інгредієнтів: простий рецептВідео

14:58

ЗСУ закріплюються на нових рубежах: українська армія просувається на півдніВідео

14:37

Їжте круасани і ходіть в кафе: боєць ЗСУ звернувся до українців зі зворушливою промовоюВідео

14:34

Прикмети на 5 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:33

ЗСУ зачистили Зміїний: на острові встановили прапор УкраїниВідео

14:32

Жінкам деяких професій з жовтня можуть заборонити виїжджати з країни

14:21

Телеведучий Остапчук розповів, як на нього почав полювання батько колишньої дружини

14:13

Повня в липні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

14:09

Івана Купала 2022: як правильно сплести вінок, який принесе удачу

13:55

ЗСУ зуміли піти з Лисичанська без втрат - ГайдайВідео

13:32

Гіркін у паніці: ЗСУ підтвердили ліквідацію ворожого складу боєприпасів у СніжномуВідео

Реклама
13:27

Якщо війна затягнеться, то будуть і танки, і літаки від Заходу - КулебаВідео

13:22

"Я не буду це приховувати": Дантес відверто розповів про розставання з Дорофєєвою

13:22

У Лисичанську дівчина, яка рік тому співала про вільну Україну, радісно зустрічає окупантівВідео

12:43

"Половина ресторану в каву наплювала": пропагандист РФ здивований ставленням до росіянВідео

12:34

Запихав цвяхи у ніс і бив себе сокирою: у Балаклії заступником мера "призначили" учасника талант-шоуВідео

12:18

З днем народження, кум - прикольні картинки і листівки, душевні привітання імениннику

12:14

"Ми знову зробили їх красиво": Арестович пояснив, чому ЗСУ вийшли з Лисичанська та Сєвєродонецька

12:01

Намагалася врятувати подругу: життя двох дівчаток трагічно обірвалися на Рівненщині

11:44

Хотів слави і пенсію в 100 тисяч: ЗСУ ліквідували окупанта, який прагнув заробити на крові

11:27

Не витримало серце: вдова Шатунова потрапила до лікарні після смерті співака

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти