Помста "молі": експерт розповіла про дивну манію Путіна

Володимир Путін / скріншот

Для президента РФ Володимира Путіна дуже важливо мати владу, заявила психолог Юлія Святенко.

Вона стверджує, що коли Путін бачить на горизонті людину, яка може його замінити або може взяти частину його електорату, людину, яка може впливати на громадську думку, звичайно, він спробує його прибрати, йдеться в сюжеті проекту FreeДом.

"Щоб не було навколо нього конкурентів", - пояснює психолог.

Нагадується, що ще в молодості називали "міллю". Отримавши владу, він став мстити тим, хто привабливіший за нього.

Серед неугодних Путіну "красенів" журналісти виділили вбитого опозиціонера Бориса Нємцова, кинутого за грати Олексія Навального та імпозантного Михайла Ходорковського.

"Замість цього в російський публічний простір запускаються люди під стать своєму панові - Лавров, Кисельов та інші вкрай неприємні як внутрішньо, так і зовні персонажі", - наголошується в сюжеті. Вік російського істеблішменту - далеко за 50.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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