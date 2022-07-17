"Жалюгідна, забута історією людина": у Зеленського відповіли на погрози Медведєва

Міхіл Подоляк прокоментував погрози Дмитра Медведєва / Reuters, ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чергові погрози на адресу України заступника голови Ради нацбезпеки і оборони Росії Дмитра Медведєва.

Як написав він у Twitter-акаунті, екс-президент РФ є маленькою забутою історією людиною.

"Портрет сучасної Росії - це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь "судним днем". Маленька забута історією людина, яка намагається здаватися серйозною і страшною, а в реальності викликає лише жалість. "Ще трохи, і я вам всім покажу!" Покажете що? Вб'єте чергову дитину?", - пише Подоляк.

Погрози Медведєва на адресу України

Раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що небажання України і країн НАТО, мовляв, визнати окупований Крим "територією Росії" є загрозою для Росії.

Він побоюється ядерного потенціалу блоку безпеки Заходу і, мовляв, "нападу" Києва на Москву. Причому він пригрозив українській державі "Судним днем" у разі спроби звільнення Криму.

Російський чиновник сказав про те, що небажання України і НАТО визнавати захоплений Крим нібито "російським" є "системною загрозою" для Москви.

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