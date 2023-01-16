З України - до Норвегії: командир ПВК Вагнера втік з компроматом на Пригожина

Андрій Медведєв командував підрозділом, до якого входив Євген Нужин – страчений окупантами кувалдою.

Андрій Медведєв / Скріншот

Один з командирів ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв незаконно перетнув кордон і попросив про притулок в Норвегії.

Інформацію про це підтвердили норвезькі офіційні органи, повідомляє Associated Press.

Росіянина затримали норвезькі прикордонники, коли він зайшов до приватного будинку в прикордонній зоні і попросив викликати поліцію. Поліція повідомила, що пізно ввечері в четвер російські прикордонники поінформували її про те, що виявили сліди на снігу, які могли свідчити про незаконний перетин кордону.

Як уточнює агентство NTB, Медведєв переховувався з тих пір, як покинув групу "Вагнера" 6 липня після закінчення чотиримісячного контракту.

За даними Медузи, колишній найманець ПВК Вагнера командував підрозділом, до якого входив Євген Нужин – страчений окупантами кувалдою.

У свою чергу засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін зазначає, що вперше з РФ до Європи за весь час з початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної групи "Вагнера", який погодився давати свідчення і викривати олігарха і терориста Євгена Пригожина.

Осєчкін каже, що Медведєв був свідком багатьох страт і позасудових розправ з боку служби безпеки Пригожина, які ті здійснювали щодо тих, хто відмовлявся воювати проти українців і хотів покинути ряди "Вагнера".

Додамо, що після відходу Медведєва з "Вагнера" сам Пригожин і його служба безпеки намагалися його затримати. Медведєв побоювався, що його можуть стратити.

Як відомо, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує в російських в'язницях "новобранців", яких відправляють на війну в Україну.

При цьому втрати на війні серед "вагнерівців" колосальні. Більшість ліквідують на лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що в Новошахтинську, який знаходиться в 20 км від кордону з Україною, невідомий в камуфляжі і Балаклаві стріляв з кулемета в поліцейських, які прочісували місцевість у пошуках зниклої жінки.

В результаті 27-річний сержант був поранений, його госпіталізували. Telegram-канали писали, що це був дезертир з ПВК Вагнера.

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