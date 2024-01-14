Масовані удари на Сході: експерт пояснив, чи чекати на нову війну

Участь Саудівської Аравії в ударах по Ємену - це потенційна точка ризику, вважає Ілія Куса.

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Ілія Куса спрогнозував розвиток конфлікту на Сході / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса прокоментував загострення ситуації навколо Ємену та удари коаліції по хуситах.

В інтерв'ю Главреду він сказав, що ймовірність переростання ситуації в нову війну залишається низькою, тому що сторони не захочуть починати наземну операцію в Ємені.

"Це (удари по хуситам, - ред.) була разова акція, і про це вже повідомив міністр оборони Великобританії, який сказав, що вони не планують подальші удари по території Ємену. У Пентагоні також говорили, що це акція у відповідь і надалі ніяких наземних операцій (наприклад, проти хуситів і повалення їх влади на півночі Ємену) не планується. З цієї причини такої війни, як між Ізраїлем і ХАМАС, не буде", - зазначив експерт.

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Разом з тим він не вважає, що нинішня ситуація в Червоному морі впливає на становище в Україні.

"Проблеми, які у нас існують, наприклад, із заморожуванням фінансової військової допомоги, не залежать від Ємену. Будуть ці удари чи ні, це мало на що вплине, тому що ключ до вирішення нашого питання лежить в Конгресі і пов'язаний з переговорами республіканців і демократів", - нагадав співрозмовник.

За його словами, у світовій пресі про Україну вже давно не пишуть щодня, і це не залежить від ситуації в Ємені. Тому серйозних наслідків для України, принаймні до тих пір, поки не почалася велика регіональна війна, не буде.

"Участь Саудівської Аравії в ударах по Ємену - це потенційна точка ризику регіональної ескалації, тому що хусити можуть сприйняти це як ворожий акт, щоб зруйнувати своє перемир'я з саудитами і почати бомбити їх нафтові об'єкти (як це було в 2019-2020 році). Все буде залежати від реакції хуситів. Режим припинення вогню вигідний обом сторонам, від нього ніхто не хоче відмовлятися. І, напевно, іранці будуть їх вмовляти не надто загострювати ситуацію", - додав Куса.

Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

Загострення на Сході

Нагадаємо, в ніч на 12 січня США і Великобританія завдали ударів по об'єктах хуситів в Ємені. Удари сталися в Ходейді, Таїсі та Сааді. Джо Байден і Ріші Сунак офіційно підтвердили цю інформацію.

Підтримувані Іраном хусити почали переслідування комерційних суден після початку Ізраїлем повітряно-наземної кампанії в Секторі Гази. Повстанці пообіцяли не зупинятися в атаках до припинення дій Ізраїлю.

Крім цього, однією з причин операції США були хуситські атаки на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, яку раніше контролювали американці. Іран і Росія також відігравали активну роль, підтримуючи хуситів і провокуючи напади на торгові маршрути і американські кораблі в Червоному морі.

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