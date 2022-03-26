Обстріл найбільшої в світі нафтової компанії: Саудівська Аравія оголосила війну Ємену

Хусити завдали ракет по найбільшій у світі нафтовій компанії Aramco в Саудівській Аравії / Reuters

Єменські хусити здійснили обстріли найбільшої в світі нафтової компанії Aramco і електростанції Аль-Мухтіара. У відповідь коаліція арабських держав завдала удару по контрольованим хуситами столиці Сані і портовому місту Ходейда на узбережжі Червоного моря. Саудівська Аравія оголосила про початок військової операції у Ємені.

Як повідомляє Reuters, Aramco є найбільшою в світі компанією з видобутку і запасів нафти. Вона належить Саудівській Аравії. Хусити - це воєнізована ісламська організація у Ємені, яка бореться за контроль над владою в цій країні. Угруповання пов'язують з Іраном. Атака сталася напередодні тимчасового перемир'я, укладеного перед священним для мусульман місяцем Рамаданом (2 квітня – 2 травня).

Раніше коаліція неодноразово робила заяви про стримування військових дій. Проте в суботу повідомила про запуск спеціальної операції із захисту своїх джерел енергії та збереження постачань.

Примітно, Міністерство енергетики Саудівської Аравії звинуватило Іран у продовженні військової підтримки хуситів. Йдеться про озброєння їх балістичними ракетами і сучасними безпілотниками. Як стверджують у відомстві, атаки хуситів на об'єкти призведуть до зниження продуктивних потужностей держави і її здатності виконувати обов'язки на світових ринках. Тегеран, у свою чергу, всі звинувачення заперечує.

Також в коаліції арабських держав сказали, що у відповідь на обстріли були нанесені удари по контрольованій хуситами столиці Сані і портовому місту Ходейда на узбережжі Червоного моря.

Яхья Сареа, який є представником хуситів, зробив заяву про те, що в п'ятницю вони вдарили ракетами по Aramco в Джидді (місто в Саудівській Аравії) і безпілотниками атакували заводи з переробки нафти Рас-Танура і Рабіх. Крім того, вони вдарили по "життєво важливих об'єктах" в Ер-Ріяді.

Держсекретар США Блінкен засудив напад хуситів з Ємену на союзну Вашингтону Саудівську Аравію. Він підкреслив, що американці співпрацюватимуть з Ер-Ріядом над посиленням оборони Королівства, одночасно працюючи на дипломатичному полі для вирішення конфронтації у Ємені.