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Маломуж розповів, що чекає на Чечню після падіння режиму Путіна

16 березня 2023, 04:00
Якщо Україна вижене ворога зі своєї землі, Захід може сказати, що путінський режим не треба валити до кінця.
Маломуж розповів, що чекає на Чечню після падіння режиму Путіна
Маломуж розповів, що чекає на Чечню після падіння режиму Путіна / скріншот YouTube

Якщо режим кремлівського диктатора Володимира Путіна остаточно впаде, то у Чечні до влади прийде опозиція. Це буде вже однозначно нова Чечня, незалежна Ічкерія. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Як зазначив Маломуж, у випадку, якщо у Кремлі втримається жорсткий режим, то з Путіним чи без нього втримається і режим Кадирова та його сина. Але тоді Чечню контролюватиме навіть не Кадиров, а відповідні спецслужби.

"Зараз Кадиров ще набрав деяких балів, на яких витребував у Путіна економічну, кланову незалежність. З молодим Кадировим такої фори не буде – він буде більш залежним від центру, і за відсутності цього режим паде", - розповів експерт.

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Тобто якщо Україна вижене ворога зі своєї землі, Захід може сказати, мовляв, на цьому зупинимося і режим не валимо до кінця, бо інакше, у разі розвалу РФ, виникне загроза ядерного удару, адже ядерна зброя залишиться без контролю.

"За цих умов, режим зберігатиметься з Кадировим. І з молодим також, якщо той прийде до влади. І тоді пригнічуватиметься будь-яка форма інодумки, аби Чечня не піднялася, бо тоді це створить загрозу не лише Чечні, а й усьому режиму в РФ, Путіна чи його наступника. Спецслужби РФ добре знають, що ситуацію краще загасити на початку, під час перших проявів, бо інакше Чечня опиниться у війні, а Росія – у великій війні. Тому Кавказ у цілому та окремі національні республіки спецслужби особливо контролюватимуть", - пояснив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що лідер Чечні Рамзан Кадиров залежить від російського диктатора Володимира Путіна як у військовому та безпековому плані, так і в фінансовому. Без коштів Кремля йому буде важко тримати ситуацію у регіоні під контролем, тому він намагається завоювати та утримати прихильність диктатора РФ. Крім цього, Кадиров уже зрозумів, що його життя сьогодні залежить від Путіна, адже по всьому світі є багато тих, хто хотів би його смерті.

Російський політолог Дмитро Орєшкін не виключає, що після програшу кремлівського диктатора Володимира Путіна у війні проти України в Чечні можуть розгорітися сепаратистські настрої, нинішній одіозний глава республіки Рамзан Кадиров буде змушений їх підтримувати.

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