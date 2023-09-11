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Лула да Сілва дав задню: заговорив про арешт Путіна в Бразилії

Олексій Тесля
11 вересня 2023, 13:39 оновлено 11 вересня, 13:44
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Раніше Лула да Сілва пообіцяв не заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна в разі його візиту в країну.
Лула да Сілва
Лула да Сілва не виключив арешт Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: Facebook / Lula, скріншот

Президент Лула да Сілва зробив нову заяву з приводу ймовірності арешту диктатора Володимира Путіна згідно з ордером МКС, якщо він вирішить приїхати до Бразилії.

Судова система Бразилії буде вирішувати, чи потрібно заарештовувати Путіна, якщо він відвідає саміт G20, який пройде в цій державі в наступному році, зазначив Лула да Сілва, передає Reuters.

"Якщо Путін вирішить приєднатися (до саміту в наступному році - ред.), то рішення (про можливий арешт - ред.) повинні приймати судові влади, а не мій уряд", - підкреслив президент Бразилії.

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"Я хочу знати, чому США, Індія і Китай не підписали договір МКС і чому наша країна підписала його", - сказав Лула.

Звернемо увагу, що раніше Лула да Сілва пообіцяв не заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна в разі його візиту в країну.

"Якщо я буду президентом Бразилії і якщо він приїде до Бразилії, його точно не заарештують... Ми любимо мир і любимо добре ставитися до людей. Тому я думаю, що Путін може безпечно поїхати до Бразилії", - заявляв раніше Лула.

Реакція України

У свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк поставив питання, навіщо ратифікувати Римський статут, якщо ви не збираєтеся його виконувати.

"Навіщо будувати репутацію країни тільки для того, щоб її звели нанівець заради... запрошення у 2024 році суб'єкта Путіна, який регулярно заявляє, що свідомо вчиняє злочини проти українців? Навіщо взагалі потрібні правила, якщо ви збираєтеся їх порушувати заради скандального популізму?", - написав радник.

Він підкреслив, що бразильський президент Лула автор нової "neo/realpolitik" - порушуй все, що можеш, або "хай живе хаос заради російських вбивць!".

Додамо, що Бразилія раніше підписала Римський статут. Відповідно до нього, всі країни учасники зобов'язані виконувати приписи МКС.

Крім цього, в липні поточного року президент Бразилії осоромився заявою про війну і "наїхав" на Зеленського. Він заявив про те, що світ нібито вже втомився від війни Росії в Україні, і почав наполягати на мирних зусиллях по завершенню "конфлікту".

На початку серпня президент Бразилії поскаржився, що Україна і РФ "не готові до миру". На думку бразильського лідера, ні Україна, ні РФ зараз не готові до переговорів. Крім цього, він накинувся на західні країни за те, що вони "не зупинили війну".

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Бразилія Володимир Путін МКС
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