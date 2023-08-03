"Ігнорують мирний план": президент Бразилії поскаржився, що Україна і РФ "не готові до миру"

На думку бразильського лідера, ні Україна, ні РФ зараз не готові до переговорів. Крім цього, він накинувся на західні країни за те, що вони "не зупинили війну".

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Президент Бразилії поскаржився, що Україна і РФ "не готові до миру"/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Facebook Lula, скрін

Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва поскаржився, що Україна та країна-агресорка Росія ігнорують запропонований ним "мирний план", який спрямований на завершення війни РФ проти України.

Він зазначив, що нібито ні президент України Володимир Зеленський, ні російський диктатор Володимир Путін не готові до ведення мирних переговорів. Про це Лула да Сілва заявив під час пресконференції для закордонних ЗМІ, пише Reuters.

Бразильський лідер зазначив, що його країна "хоче миру в Україні", але нібито "президенти України та РФ зараз не готові сісти за стіл переговорів".

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"Ні Путін, ні Зеленський не готові", – заявив Лула да Сілва.

При цьому він додав, що мирні пропозиції, які Бразилія розробляє разом з кількома іншими "нейтральними країнами", будуть готові, коли Україна і РФ висловлять бажання розпочати переговори.

"Роль Бразилії полягає в тому, щоб спробувати дійти мирної пропозиції разом з іншими, коли обидві країни цього захочуть", – зазначив він.

Також Лула да Сілва накинувся з критикою на західні країни, які підтримують Україну в її боротьбі проти країни-агресорки Росії, і на постійних членів Ради Безпеки ООН за те, що вони, мовляв, не зупинили війну.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва спробував сформувати групу нейтральних країн, щоб розпочати мирні переговори між Україною та Росією. Проте такі спроби зайнятися "мирним планом" для закінчення війни в Україні зіткнулися з критикою, коли бразильський лідер видав заяву, що у війні нібито винні обидві сторони – і Україна, і країна-агресорка Росія.

Чи можливі переговори України та РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна не піде на переговори з агресором Росією на невигідних для себе умовах. За словами чиновника, роль України на міжнародній арені суттєво зросла, тому Київ може дотримуватися подібної позиції.

Також Подоляк назвав Росії жорстку умову України. Він наголосив, що Україна не буде вести з країною-окупантом Росією жодних перемовин, доки Москва не віддасть захоплений Крим. Вихід російських військ з окупованого півострова є умовою Києва для проведення діалогу.

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, як на Україну тиснуть щодо переговорів з РФ. Останнім часом Україні почали натякати на те, що вона повинна продемонструвати якийсь успіх до кінця року, а далі – переговори з країною-агресоркою Росією. Проте переговори з РФ – це черговий обман і хитра пастка, зазначив експерт.

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