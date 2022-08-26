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Пацани і базіки: Лукашенко в гніві накинувся на Шольца і Макрона

26 серпня 2022, 18:19

Лукашенко проїхався по Шольцу та Макрону.

Шольц, Макрон, Лукашенко
Шольц, Макрон, Лукашенко / president.gov.ua, УНІАН

Друг диктатора президента Росії, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з новою скандальною заявою.

Під час зустрічі з робітниками Мінського механічного заводу Лукашенко раптом трохи подумав про політику.

Так, білоруський диктатор прокоментував недавні заяви німецького канцлера Олафа Шольца про розмову з Путіним.

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Мовляв, розмови між двома лідерами держав носять "закритий характер", а тому оприлюднити його можна "лише за згодою людини на тому кінці дроту".

"Повірте, моя реакція (ви її повинні запам'ятати) – це пацан. Шольц - це пацан, який нічого не розуміє і розуміти не хоче в політиці", – заявив Лукашенко.

Також він назвав "фейком" слова Шольца про те, що під час розмови з ним Путін заперечував незалежність Білорусі та України.

"Не звертайте уваги на балаканину цього пацана. Він трохи подорослішає, якщо німці його не виженуть, і зрозуміє, що він базіка. Ось і все", - заявив Лукашенко.

Не оминув самопроголошений президент і лідера французів Еммануеля Макрон.

"Поіарився перед журналістами" розмовою з главою Кремля. "Це пацанье, розумієте? Дрібнота. Так не можна, так не буває", - вважає Лукашенко.

Скандал зі "зливом" таємної розмови Макрона з Путіним

Як писав Главред, в Росії влаштували істерику через опубліковану таємну розмову президентів РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона. Там назвали таку публікацію "порушенням дипломатичної етики". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Лавров заявив, що Росії не соромно за те, про що говорив Путін з лідерами інших держав.

"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати і пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.

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Олександр Лукашенко Еммануель Макрон Олаф Шольц
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