Пацани і базіки: Лукашенко в гніві накинувся на Шольца і Макрона

Лукашенко проїхався по Шольцу та Макрону.
Друг диктатора президента Росії, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з новою скандальною заявою.
Під час зустрічі з робітниками Мінського механічного заводу Лукашенко раптом трохи подумав про політику.
Так, білоруський диктатор прокоментував недавні заяви німецького канцлера Олафа Шольца про розмову з Путіним.
Мовляв, розмови між двома лідерами держав носять "закритий характер", а тому оприлюднити його можна "лише за згодою людини на тому кінці дроту".
"Повірте, моя реакція (ви її повинні запам'ятати) – це пацан. Шольц - це пацан, який нічого не розуміє і розуміти не хоче в політиці", – заявив Лукашенко.
Також він назвав "фейком" слова Шольца про те, що під час розмови з ним Путін заперечував незалежність Білорусі та України.
"Не звертайте уваги на балаканину цього пацана. Він трохи подорослішає, якщо німці його не виженуть, і зрозуміє, що він базіка. Ось і все", - заявив Лукашенко.
Не оминув самопроголошений президент і лідера французів Еммануеля Макрон.
"Поіарився перед журналістами" розмовою з главою Кремля. "Це пацанье, розумієте? Дрібнота. Так не можна, так не буває", - вважає Лукашенко.
Скандал зі "зливом" таємної розмови Макрона з Путіним
Як писав Главред, в Росії влаштували істерику через опубліковану таємну розмову президентів РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона. Там назвали таку публікацію "порушенням дипломатичної етики". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Лавров заявив, що Росії не соромно за те, про що говорив Путін з лідерами інших держав.
"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати і пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.
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