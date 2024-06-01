Краще, ніж удари по НПЗ: експерт назвав болючу точку ворога, яку атакують ЗСУ

Інформація про "стурбованість" США через удари по російських системах раннього попередження є інформаційним шумом, каже експерт.

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Україна продовжує завдавати ударів по країні-агресорці Росії / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, armyinform.com.ua

Україна продовжує завдавати ударів по країні-агресорці Росії. Йдеться не лише про удари по ворожих НПЗ, які мають дуже гарний ефект, ворога також схвилювало ураження інших об'єктів. Про це розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, передає 24 Канал.

Він зазначив, що інформація про "стурбованість" США через удари по російських системах раннього попередження є інформаційним шумом. І є величезна підозра, що наш противник вкидає потрібну йому інформацію.

"Це означає, що ми намацали другу після нафтопереробної галузі дуже й дуже больову точку для ворога", – заявив полковник запасу. відео дня

Військовий експерт додав, що цю роботу потрібно продовжувати.

На його думку, якби американці були по-справжньому незадоволені такими діями України, то Ентоні Блінкен чи голова Об'єднаного комітету начальників штабів вийшли б і сказали, що цього робити не можна.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по російським РЛС - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч з 29 на 30 травня Служба безпеки України вразила комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо СВУ" вартістю 100 мільйонів доларів дронами власної розробки.

Також зазначалось що російські окупанти внаслідок удару дронами по радіолокаційній станції "Воронеж-М" під Орськом могли втратити до 50% усіх потужностей загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь - південний схід" (Китай, Казахстан).

Крім того, дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

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