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Садить на нижчий стілець і читає досьє: експрем’єр Британії розповів про дивацтва Путіна

20 червня 2022, 09:25

Під час зустрічі з Путіним Браун був змушений сидіти і слухати, як російський президент зачитує інформацію про нього, зібрану спецслужбами.

владимр путин, гордон браун
Експрем’єр Британії розповів про дивацтва Путіна/ УНИАН

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ґордон Браун розповів дивну історію про події, які сталися з ним під час зустрічі з Володимиром Путіним ще у 2006 році. Тоді Браун займав посаду Канцлера казначейства (так офіційно називається пост міністра фінансів у Великій Британії).

Коли посадовець прибув на зустріч з Путіним, йому спочатку дали дуже низький стілець, а потім президент РФ почав зачитувати йому досьє, зібране на Брауна російськими спецслужбами. Про це пише The Telegraph.

"Мене посадили на дуже низький стілець так, щоби я дивився на нього знизу догори. Без сумнівів, він досить низький чоловік і носить на ногах ці підвищені підбори", – каже Браун.

Путін витягнув з досьє папери, де була зібрана вся інформація про тогочасного британського міністра фінансів, і перед ним же це все читав. За словами Брауна, російський президент при цьому намагався продемонструвати, що знає про нього більше, ніж він сам.

Експрем’єр Британії наголошує, що Путін з того часу не змінився, він завжди був агресором. Браун зазначив, що російський президент навіть погрожував йому.

Раніше голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін нікого не поважає, він зважає лише на жорстку силу. Тому вести з ним переговори немає сенсу. Перемовини слід проводити уже з наступником Путіна.

Нагадаємо, російського диктатора Володимира Путіна підловили на дивному занятті під час економічного форуму. Президент країни-агресора Росії або гриз нігті, або їв "комашки" з носа.

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