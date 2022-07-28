Литва передасть Україні бронемашини, боєприпаси та сучасні антидрони

Зеленський провів переговори з лідером Литви / фото telegram Зеленського

Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси і сучасні литовські антидрони, повідомив лідер країни Гітанас Науседа 28 липня під час візиту до Києва, де він провів переговори з Володимиром Зеленським і виступив у Раді.

Системи, які зможуть захистити українських воїнів від безпілотників ворога Литва покаже найближчим часом, заявив Неседа на спільній пресконференції з Зеленським. Під час спілкування з журналістами Науседа підкреслив, що Литва надавала Україні військову допомогу від початку війни і має намір продовжувати робити це й надалі.

"Я так само не з порожніми руками приїхав. Сьогодні новий пакет - це боєприпаси і десять бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються в Литві. Ми знаємо, що вам дуже потрібні ці системи", - зазначив президент Литви.

Він запевнив, що Литва ніколи не звикне і не забуде про війну в Україні - і не дасть забути про неї всьому світу.

"Ми не дозволимо й іншим забути. Як на Заході, так і на Сході. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб ті, хто відповідальний за злочини Росії, щоб вони були покарані", - заявив Науседа.

Окремо він закликав українську владу не зупинятися і продовжувати проводити необхідні реформи навіть під час війни.

Литва зібрала 5 млн євро на Bayraktar, а Baykar віддала його Україні безкоштовно

Литовський журналіст Андрюс Тапінас ще 28 травня ініціював збір 5 мільйонів євро, щоб придбати безпілотник Bayraktar для України. Гроші вдалося зібрати всього за 3,5 дня, тоді як очікувалося, що на це піде 3 тижні.

"Ми зробили це! Напевно, вперше громадяни однієї держави можуть купити і подарувати таке важке озброєння іншій державі. 5 млн євро вже на рахунку Байрактара. Дякую всім, хто зробив внесок у цю грандіозну покупку! Кожен ваш євро - це внесок у припинення війни і рука допомоги Україні", - зазначив Тапюнас.

Компанія Baykar вирішила безкоштовно віддати Україні дрон, на який в Литві збирали гроші. Зібрані кошти віддали на боєприпаси для української армії та гуманітарні цілі.

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