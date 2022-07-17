ЗСУ дали доброго прочухана армії Путіна, у РФ немає сил напасти на Польщу чи Литву - польський генерал

Вальдемар Скшипчак оцінив ризики того, що РФ може напасти на одну з країн Європи / Фото Gazeta Wyborcza

Росія не загрожує Європі, тому що Збройні Сили України неабияк вимотали ЗС РФ в Україні, тому у них немає сил та засобів для того, щоби вторгатися ще кудись. Крім того, Кремль боїться програти війну Україні.

Таку думку озвучив генерал Збройних Сил Польщі, командувач Сухопутними військами Польщі 2006-2009 рр Вальдемар Скшипчак в ефірі телеканалу Еспресо.

"Перш за все, поставимо запитання, чи загрожує Європі війна з Росією? На мою думку - ні. Оскільки українська армія так потужно шокувала і знищила російську армію, що росіяни зараз бояться цю війну з Україною програти. Отже, навіть не думають, щоби напасти на Польщу або на Литву, тому що у них немає стільки військ і немає сил, щоби з ким-небудь починати чергову авантюру. Тому зараз українці борються в ім'я всієї Європи", - зазначив Скшипчак.

Він додав, що зараз Європа повинна допомогти Україні всім необхідним, тому що вона веде війну з Росією за всю Європу.

"На вас (українців, - ред.) лежить зараз весь тягар війни з Росією. Нам нічого не загрожує. Тому все те, що у нас є і що ми можемо вам дати, повинні вам дати. Тому що ви боретеся за нас. Європа повинна це зрозуміти, що ви боретеся в ім'я Європи і за наші інтереси, за нашу свободу. І щоби ви могли ефективно боротися, вам потрібна зброя та амуніція. Треба вичистити склади, треба дати все, що тільки можна дати", — вважає Скшипчак.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія здатна піти на реалізацію сценарію нападу на Литву. Російській державі властиво робити кроки, які суперечать логіці, щоби змусити НАТО до дій у відповідь. Країни Балтії можуть зіткнутися з провокаціями з боку Москви. До того ж росіяни допускають погрози щодо Фінляндії.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за вказівкою глави Кремля Володимира Путіна може влаштувати провокацію на кордоні з Польщею чи Литвою. Лукашенко здатний на такі дії, про що свідчить створена ним в недавньому минулому криза з мігрантами. Якщо Путін дасть вказівку, білоруський глава держави, цілком можливо, влаштує якусь "перестрілку" на кордоні.

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