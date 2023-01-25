Вилазка в тил РФ: спецзагін ГУР біля Нової Каховки підірвав командний пункт разом з окупантами

Спецназівці переправилися через річку і висадилися на протилежному березі.

Бійці спецназу ЗСУ / Фото : mil.gov.ua

Бійці спецназу Головного управління розвідки Міноборони України провели рейд у тилу окупантів біля захопленої РФ Нової Каховки Херсонської області.

Як розповіли у ГУР, вилазку провели в ніч з 23 на 24 січня. При цьому бійці спецназу, незважаючи на щільне мінування і встановлені фортифікаційні споруди, переправилися через річку і висадилися на протилежному березі.

"Розвідники гранатометними пострілами знищили будівлю, в якій знаходився командний пункт. Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, окупанти одразу залучили бойові резерви - підрозділ сил спецоперацій, авіацію та бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в результаті бійці спецназу ГУР знищили як мінімум 12 російських військовослужбовців, захопили БТР 82А і взяли в полон одного загарбника. Виконавши завдання командування, розвідники успішно повернулися на правий берег.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.

Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.

Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.

"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.

Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.

Нагадаємо, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про бої за острів Великий Потьомкінський у Херсонській області.

Говорити про звільнення острова ще рано, йдеться поки про встановлення українського прапора.

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