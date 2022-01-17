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FIFA назвала найкращого футболіста року

17 січня 2022, 22:08

Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що найкращим гравцем року став нападник Баварії та польської збірної Роберт Левандовський.

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Левандовський став найкращим футболістом року / twitter.com/lewy_officia

FIFA назвала кращого футболіста року. Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що найкращим гравцем року став нападник Баварії та польської збірної Роберт Левандовський, пише FIFA.

"Звання кращого футболіста року дістається Роберту Левандовському", - йдеться на сторінці FIFA в Twitter.

Крім того, ще одна спеціальна нагорода від FIFA дісталася Кріштіану Роналду.

"Легенда. Переможець. Машина для голів", - заявили в FIFA.

Раніше Главред писав про те, що колишній футболіст юнацької збірної України і полтавської Ворскли Олег Міщенко опублікував у соцмережах відео з новорічним привітанням президента Росії Володимира Путіна.

При цьому 32-річний футболіст привітав в Instagram із Новим роком своїх друзів з Росії.

"З Новим роком, брати!"- підписав відеоролик український ексфутболіст.

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футбол Роберт Левандовскі Крістіану Роналду новини спорту FIFA 20
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