FIFA назвала найкращого футболіста року

Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що найкращим гравцем року став нападник Баварії та польської збірної Роберт Левандовський.
FIFA назвала кращого футболіста року. Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що найкращим гравцем року став нападник Баварії та польської збірної Роберт Левандовський, пише FIFA.
"Звання кращого футболіста року дістається Роберту Левандовському", - йдеться на сторінці FIFA в Twitter.
Крім того, ще одна спеціальна нагорода від FIFA дісталася Кріштіану Роналду.
"Легенда. Переможець. Машина для голів", - заявили в FIFA.
?? #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!
??? Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022Реклама
?✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
?? Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk
Раніше Главред писав про те, що колишній футболіст юнацької збірної України і полтавської Ворскли Олег Міщенко опублікував у соцмережах відео з новорічним привітанням президента Росії Володимира Путіна.
При цьому 32-річний футболіст привітав в Instagram із Новим роком своїх друзів з Росії.
"З Новим роком, брати!"- підписав відеоролик український ексфутболіст.
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