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Росія знову атакує Україну балістикою та дронами

Яна Ставська
23 січня 2024, 22:33оновлено 23 січня, 23:05
Є три влучання у Київському районі Харкова - усі виключно по цивільній інфраструктурі.
Росія знову атакує Україну балістикою та дронами
Повітряні сили попереджають про застосування РФ балістики / Колаж Главреда. Фото: ua.depoditphoto.com, скріншот Главреда

Ввечері, 23 січня, Росія знову випустила по Україні ракети й ударні іранські дрони. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог

Станом на 22:20 тривогу оголошено у Київській, Харківській, Луганській та Черкаській областях. Прес-служба Повітряних сил повідомляла про політ іранських безпілотників.

Згідно з даними Повітряних сил, росіяни близько 20:20 випустили рій "Шахедів" з окупованої частини Херсонщини. Дрони фіксувалися на Харківщині й Дніпропетровщині у напрямку Полтавської області, а ще - у Черкаській області у напрямку Київщини.

відео дня

Вибухи у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські окупанти втретє за день атакували місто з повітря.

Українські військові тим часом доповідали про запуск РФ балістичних ракет у напрямку Харкова.

За словами Терехова, РФ знову вдарила по цивільних обʼєктах.

"І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. Агресор вкотре за цей день доводить, що росія - це держава-терорист і прощення їй бути не може", - підкреслив Терехов.

Попередньо внаслідок вечірнього удару РФ по Харкову постраждало 7 людей, але цифра може бути вищою, попередив мер Терехов.

Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про три влучання у Київському районі міста.

"Окупанти втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова. Попередньо - три влучання. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Комбінований ракетний удар РФ 23 січня

У ніч та вранці 23 січня Росія випустила понад 40 ракет по Україні - вибухи прогриміли, зокрема, у Києві, Харкові та Дніпрі. Ракетний удар був комбінованим. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

В результаті ранкових ракетних ударів по Харкову постраждали не менше 30 житлових будинків, є загиблі та поранені. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів з С-300, ракетами Х-32 і "Іскандер".

У Києві вранці повідомляли про 7 постраждалих. Більшість з них - у Солом'янському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному потерпілому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

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новини Харкова тривога вибух ракетний удар
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