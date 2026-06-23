Лавров брудно вилаявся у мікрофон під час круглого столу: що розлютило главу МЗС РФ

Важливо:
- Глава МЗС РФ знову нецензурно вилаявся на офіційному заході
- Лавров поспілкувався зі своїм заступником і вибухнув лайкою
Глава МЗС РФ Сергій Лавров, сумнозвісний своєю любов’ю до публічних лайок, знову нецензурно вилаявся на офіційному заході.
Цього разу 76-річний скандальний поплічник диктатора РФ Володимира Путіна дозволив собі грубі висловлювання на посольському круглому столі за участю журналістів з різних країн, пише Meduza.
Круглий стіл був присвячений "тематиці врегулювання ситуації навколо України", зазначає МЗС. У соцмережах та ЗМІ поширився фрагмент, де Лавров лається перед тим, як йому задає питання журналіст із Ємену.
Судячи з відео, під час паузи після свого виступу та перед запитаннями журналістів Лавров відволікся й коротко поговорив зі своїм заступником Михайлом Галузіним. Чиновник сидів за круглим столом праворуч від Лаврова.
Фрази Галузіна розібрати неможливо. А ось відповідь Лаврова чутно добре. "Здогадалися. Уже непогано… Ні, до [чорта] (нецензурно, — ред.) собачого, все вже", — сказав міністр, коментуючи фразу заступника.
Одночасно з цим слово надають представнику Ємену, після чого Лавров уточнює, хто буде ставити запитання.
Що передувало
Нагадаємо, що Лавров раніше вже ганьбився публічною лайкою на офіційних заходах — він брутально вилаявся на прес-конференції в Саудівській Аравії.
"Спочатку все відбувалося досить рутинно: підбиваючи підсумки зустрічі, міністри виступили з промовами, після чого журналісти почали ставити запитання, представники МЗС — відповідати, перекладачі — перекладати. І тут у якийсь момент Сергій Лавров не витримав і майже пошепки охарактеризував ситуацію", — писали блогери про прес-конференцію.
Дипломат РФ лаявся крізь зуби, майже пошепки, але його слова "… [набридли] (нецензурно, — ред.)" було чутно цілком чітко.
Нагадаємо, раніше Лавров назвав нову умову для закінчення війни в Україні. Представник Росії висунув нову претензію до України.
Як писав Главред, раніше Лавров поскаржився на Зеленського. У МЗС Росії прокоментували лист Зеленського до Путіна.
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Про персону: Сергій Лавров
Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.
З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.
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